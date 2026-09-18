Los otros conciertos de Macondo Park: los artistas que actúan en La Sala de Shakira en Madrid

Shakira por fin aterriza en España con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Del 18 de septiembre al 11 de octubre, la de Barranquilla celebra doce conciertos en el espacio Iberdrola de Villaverde Alto, Madrid, que durante estas semanas se va a convertir en el Macondo Park: un espacio dedicado a celebrar la cultura latina y donde también tendrá lugar el ES LATINA FEST.

Se trata de un festival comisariado por la propia Shakira y que cuenta con una gran variedad de jóvenes artistas distribuidos casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos —y con las mujeres como protagonistas—. De esta forma, nombres como Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, comparten cartel con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi.

Los conciertos tendrán lugar en La Sala, uno de los ocho pabellones del Macondo Park, que acoge dos escenarios. De momento, solo se conocen los artistas que actuarán los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Viernes 18 de septiembre:

Guitarricadelafuente

Maro

Santos Bravos

Calamidades Lola

Carolina Reoyo

Elizabeth Clapés

La Coya

Jean Franco

La Cucaracha Orquesta

Son de Cuba

Lana Corujo

Rebequita

Virtual Diva

Waralu

Sábado 19 de septiembre:

Lia Kali

Maro

Santos Bravos

Gale

Color

Cristina Morató

Don Alirio

La Granja Sound

Pablo Watusi

La Cucaracha Orquesta

Laura Chviite

Miguel Aguilar

Rebequita

Tiraya

Wandawitt

Domingo 20 de septiembre:

Lia Kali

Santos Bravos

Aixa de la Cruz

Andrea Vandal

Ilde Díaz

La Cucaracha Orquesta

Faenna

Hanna Plum

Lina Party

Mercromina Club

Rebequita

Rosa Montero

Tiyumi

Otros artistas confirmados por Shakira