Los otros conciertos de Macondo Park: los artistas que actúan en La Sala de Shakira en Madrid
Además de los doce conciertos de Shakira, Macondo Park en Madrid acogerá las actuaciones de decenas de artistas latinos y españoles durante la residencia de la colombiana. Este fin de semana contará con los shows de Guitarricadelafuente, Lia Kali y Santos Bravos, entre otros.
Shakira por fin aterriza en España con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Del 18 de septiembre al 11 de octubre, la de Barranquilla celebra doce conciertos en el espacio Iberdrola de Villaverde Alto, Madrid, que durante estas semanas se va a convertir en el Macondo Park: un espacio dedicado a celebrar la cultura latina y donde también tendrá lugar el ES LATINA FEST.
Se trata de un festival comisariado por la propia Shakira y que cuenta con una gran variedad de jóvenes artistas distribuidos casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos —y con las mujeres como protagonistas—. De esta forma, nombres como Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, comparten cartel con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi.
Los conciertos tendrán lugar en La Sala, uno de los ocho pabellones del Macondo Park, que acoge dos escenarios. De momento, solo se conocen los artistas que actuarán los días 18, 19 y 20 de septiembre.
Viernes 18 de septiembre:
- Guitarricadelafuente
- Maro
- Santos Bravos
- Calamidades Lola
- Carolina Reoyo
- Elizabeth Clapés
- La Coya
- Jean Franco
- La Cucaracha Orquesta
- Son de Cuba
- Lana Corujo
- Rebequita
- Virtual Diva
- Waralu
Sábado 19 de septiembre:
- Lia Kali
- Maro
- Santos Bravos
- Gale
- Color
- Cristina Morató
- Don Alirio
- La Granja Sound
- Pablo Watusi
- La Cucaracha Orquesta
- Laura Chviite
- Miguel Aguilar
- Rebequita
- Tiraya
- Wandawitt
Domingo 20 de septiembre:
- Lia Kali
- Santos Bravos
- Aixa de la Cruz
- Andrea Vandal
- Ilde Díaz
- La Cucaracha Orquesta
- Faenna
- Hanna Plum
- Lina Party
- Mercromina Club
- Rebequita
- Rosa Montero
- Tiyumi
Otros artistas confirmados por Shakira
- Adriana C
- Amaia
- Ángeles Toledano
- Arca
- Aria Vega
- Nathy Peluso
- Çantamarta
- Dinamarca
- Eduardo Castillo
- Guxo
- Iza TKM
- J Noa
- Jan Pablo Vega
- Juicy Bae
- Louta
- Nico
- Ortiga Tommy Blanco
- Quantic Rebe
- Ralphie Choo
- Stereo Madness
- Yapi
- Yerai Cortés
- You Wanted A Hit!