El setlist de Shakira en Madrid: las canciones de su gira y los nuevos temas para sus conciertos en Macondo Park

Shakira, en un concierto de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el Barclays Center de Nueva York | Getty Images

Este viernes 18 de septiembre, Shakira aterriza en España con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Madrid acoge esta histórica residencia de doce conciertos en los que la de Barranquilla añadirá algunas canciones especiales a su setlist, según ha adelantado la propia artista en estos meses.

Tal y como indica el nombre de la gira, su disco Las Mujeres Ya No Lloran de 2024 marca buena parte del repertorio, aunque también este hace un repaso por la discografía de Shakira. En los conciertos celebrados hasta el momento, la duración aproximada ha sido de dos horas y el setlist ha incluido alrededor de 30 canciones, con éxitos recientes como Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 o Dai Dai y otros clásicos de su catálogo como Las de la Intuición, Waka Waka o Hips Don't Lie.

Además, a lo largo de la gira, la colombiana ha sorprendido al público con diferentes artistas invitados en sus conciertos, como Ed Sheeran, Ozuna o su gran amigo Alejandro Sanz, por lo que no sería extraño que en sus conciertos de España volviese a contar con el madrileño para interpretar sus colaboraciones La Tortura o Bésame.

Las canciones añadidas en los conciertos de Madrid

Tal y como adelantó en su encuentro con los medios en el que estuvo Europa FM, podemos esperar muchas sorpresas en estas doce noches en la capital. “Lo voy a dar todo en los conciertos, habrá nuevas ideas, añadidas al concierto, artistas invitados... Tiraré la casa por la ventana”, aseguró la cantante sin dar datos de las nuevas canciones del setlist.

Según confesó después en un vídeo de redes sociales, la de Barranquilla tiene pensado interpretar Sale el Sol en la capital. Una canción inspirada en el argentino Gustavo Cerati y que cantó por primera vez en 2010 en el festival Rock in Rio.

Además, en otra entrevista, confirmó que rendirá homenaje a la capital española, que describió como "una de las ciudades más increíbles de Europa", y añadirá al setlist una de las canciones favoritas de sus fans, Te dejo Madrid.

Ambos temas se sumarán a las canciones del setlist oficial de la gira que arrancó en febrero de 2025 en Río de Janeiro (Brasil), hace ya más de un año y medio.

Las canciones del setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'