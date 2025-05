Pablo Alborán comparte la portada y otro adelanto de 'KM0', su inminente balada

Pablo Alborán está a punto de estrenar la "balada más importante" de su vida, tal y como la denomina él mismo. Se titula KM0 y funciona como el segundo sencillo del próximo álbum del malagueño, del que ya se conoce Clickbait. Muy poco tienen en común ambas composiciones, ya que esta próxima canción es un tema íntimo en el que Alborán indaga en su propia identidad.

"¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo un cara a cara contigo mismo? ¿Que la vida te mostraba con más claridad lo que sí y lo que no? ¿Cómo de sanadora es la sensación de reconstruirse después del vacío?", se pregunta el artista mientras comparte nuevos adelantos de KM0, que está producida en su casa y tocada por Lolo Alvarez, Jose Marin, Antonio De Haro y Manuel Reina (con el arreglo de cuerda de Julio Reyes Copello).

"Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño"

Ahora, Pablo Alborán desvela la portada del single, donde aparece sentado ante un fondo blanco y vestido completamente de rojo, zapatillas incluidas. A la imagen le acompaña un extracto inédito de la canción, donde se escucha: "No nos ha ido mal porque no esperaba tanto / Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo / Preguntándole al espejo quién era Pablo / Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse / Canta en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño / Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño".

"Esta canción habla de la sensación antes de dar el siguiente paso, el miedo que provoca la página en blanco, los futuros sin apellidos… Esta canción le dará título al álbum y es de las más románticas y emotivas que he escrito", dice, asegurando que su próximo disco también se titulará KM0 (o Kilómetro cero).

Letra desordenada de 'KM0' basada en los adelantos de Pablo Alborán

De nuevo me enfrento a ti, futuro sin apellidos

Aprieto fuerte los dientes, jamás me di por vencido

Cuando el mundo se calle, mis labios querrán buscarte

Porque el pasado se fue y nos reclama el presente

-

De nuevo me enfrento a ti, querida página en blanco

Escribo con mis colmillos alegrías y llantos

Querida amiga, no me falles, inúndate de palabras

Quédate inmóvil en la mesa hasta que [...] se abra

Llevo tanto tiempo calculando este momento

Mis heridas se han curado mal con tanto movimiento

-

Mi casa vacía

Y el corazón lleno de historias que casi me arrancan el pecho

Kilómetro cero, primera casilla

Cara a cara conmigo, sentadito en la silla

-

No nos ha ido mal porque no esperaba tanto

Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo

Preguntándole al espejo quién era Pablo

Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse

Canta en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño

Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño