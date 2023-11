Pablo Alborán y Mikel Izal arrasan con una versión íntima de 'La fe' en Madrid

Pablo Alborán se despide de España temporalmente. Después de arrasar con sus conciertos en varias ciudades como parte de su gira La cuarta hoja, ahora es el turno de que los fans latinoamericanos del malagueño disfruten de su voz y música.

El final de tour lo celebró con un show masivo en el WiZink Center (Madrid) que logró soldout. Miles de seguidores se reunieron en la capital para cantar una última vez los temas de su nuevo disco, así como los clásicos.

Uno de los momentos más emocionantes se dio cuando el intérprete de Amigos subió al escenario al artista navarro Mikel Izal , que se encuentra en plena promoción del álbum El Miedo y El Paraíso. Entre aplausos y gritos de ánimo, los cantantes se lanzaron a versionar La fe, siendo la primera vez que el single sonaba en directo.

Se hicieron valer de una puesta en escena muy sencilla: uno sentado frente al otro y con sus potentes voces como único apoyo. Mereció mucho la pena y sus fans lo agradecieron tanto allí como en las redes sociales.

Precisamente, Mikel ha compartido el video de la actuación en su Instagram con unas bonitas palabras dedicadas a su compañero: "Querido Pablo. Anoche me regalaste tu cariño, tu respeto y tu ilusión. Gracias. Me invitaste a tu fiesta, a una de tus (muchas) grandes noches. Gracias. Decidiste compartir un cachito de tu arte conmigo. Gracias. Me devolviste al lugar en el que me subí a un escenario por última vez hace mas de un año. Gracias amigo. Me hiciste feliz".

"Así sonó La Fe en directo por primera vez. Y no pudo ser más bonito", concluye.

La respuesta del malagueño no se ha quedado corta y también ha sido muy sentida: "Te admiro tanto.. y te respeto tanto!!! Ha sido un sueño hecho realidad!!".

Esperamos que los artistas se reúnan de nuevo en otro concierto.