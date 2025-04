Pablo Alborán adelanta la letra de su nuevo single y da las claves de su próximo disco: "Tiene dos locuras"

Cuenta Pablo Alborán que su próxima canción será la encargada de dar título a su nuevo disco, el séptimo álbum de estudio del que ya hemos podido escuchar el primer single. La canción Clickbait fue la elegida por el malagueño para iniciar esta nueva era, que vendrá acompañada de una gira internacional. En marzo de 2026 arranca un tour mundial que se prolongará hasta 2027 y que pasará por España a partir de mayo del próximo año.

Este siguiente single no tiene título ni fecha de lanzamiento aunque puede que llegue más pronto de lo esperado. Alborán, que actúa el domingo 27 de abril en la gala de los Premios Platino, ha empezado a dar pequeños apuntes del tema y, además de contar que da título al álbum, ha compartido con sus seguidores una estrofa del tema.

De nuevo me enfrento a ti

futuro sin apellidos,

Aprieto fuerte los dientes,

jamás me di por vencido,

Cuando el mundo se calle mis

labios querrán buscarte,

Porque el pasado se fue y nos

reclama el presente...

Las claves del disco de Pablo Alborán

No es lo único que ha adelantado el cantante de su álbum. En un encuentro con sus seguidores a través de Instagram Stories, el malagueño también ha compartido algunas de las claves de este séptimo trabajo, del que por ahora no se sabe cuándo saldrá.

Pablo Alborán adelanta las claves de su próximo disco. | IG

"Tiene entre 12 y 15 canciones. Estoy terminando de perfilar el repertorio. Es el disco más completo que he compuesto, no me dejé nada por decir. Hay siete baladas y seis rápidas/medio tiempo. Habla de amor, de segundas oportunidades y, por supuesto, de temas autobiográficos. Tiene mucho ADN del disco Prometo y de Terral y dos locuras, una es Clickbait y la otra también empieza por C. El resto es menos experimental y con estilos más definidos... pero lo iréis descubriendo poco a poco. Mucha raíz y mucho sentimientos", escribe el cantante revelando muchas de las claves del disco:

Tiene entre 12 y 15 canciones.

Es su disco más completo.

Pablo Alborán no se ha cortado y no deja nada por decir.

El álbum cuenta con siete baladas y siete rápidos/medio tiempo.

Las canciones hablan de amor, segundas oportunidades y de él mismo.

Tiene el ADN de dos trabajos anteriores: Prometo (/2017) y Terral (2014).

(/2017) y (2014). En su repertorio hay dos locuras: Clickbait y otra canción que también empieza por C

y otra canción que también empieza por C El resto de canciones son menos experimentales y con estilos más definidos.

Me quedo, la otra canción adelantada por Pablo Alborán

En el repertorio del próximo disco de Pablo Alborán se incluye también Me quedo, una canción que el malagueño presentó en exclusiva en el el acto del Día de Andalucía, en el que recibió la Medalla de las Artes.

Me Quedo,el homenaje de Alborán a Andalucía, es una canción con aires épicos y que rebosa la esencia Alborán por los cuatro costados.