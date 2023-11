Pablo Alborán, el único artista español nominado en los Premios Grammy 2024

El otoño llega muy dulce para Pablo Alborán, que no para de cosechar éxitos con su último disco La cuarta hoja.

El artista malagueño ha sido nominado en losPremios Grammy 2024 gracias a este álbum y competirá en la categoría Mejor álbum de pop latino junto a Maluma (Don Juan), Gaby Moreno (X Mí (Vol. 1)), Paula Arenas (A ciegas), Pedro Capó (La neta) y Alemor (Beautiful Humans, Vol.1).

Sin duda se trata de una gran noticia que no ha tardado en celebrar en redes sociales. En un post en Twitter, no ha ocultado que está eufórico por poder optar a esta estatuilla: AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH THANK YOU!!!! GRACIASSSSSSS!!!!!!!!!! @RecordingAcad mi último disco nominado al GRAMMY !!!!! WHAAAAAT".

Se trata de la cuarta vez que Pablo está nominado en los Grammy y esta sería la ocasión perfecta para poder conseguir por fin su ansiada estatuilla. Lo estuvo en 2016 en la categoría Mejor álbum pop latino con Terral, repitió en la misma en 2019 con Prometo y la última vez fue en 2020 con Vértigo.

Las nominaciones de Pablo Alborán en los Latin Grammy 2023

Los ojos los tiene puestos ahora mismo en otros premios, los Latin Grammy, ya que el jueves que viene acudirá a Sevilla a la gala y en la que es el español con más nominaciones, cinco concretamente.

El triunfador absoluto fue Pablo Alborán, con cinco nominaciones: Canción del año (Amigos), Mejor canción pop (Contigo), Grabación del año (Carretera y manta) y Mejor álbum vocal pop y Álbum del año (La cu4arta hoja).

Le ha pasado igual que en los Grammy. En estos, ha estado mencionado 28 veces en los últimos diez años y todavía no ha logrado llevarse ninguno.

La gala de los Premios Grammy es el próximo 4 de febrero.