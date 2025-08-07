¡LLEGÓ EL DÍA!

Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios del jueves 7 de agosto

¡La fiesta continúa en Aranda de Duero! Después de la trepidante primera jornada del Sonorama Ribera 2025, con los conciertos de Nil Moliner, Miss Caffeina y Zahara entre otros, este jueves le toca el turno a nombres como Viva Suecia, Ginebras y Pignoise. Repasa el cartel completo, ordenado por escenarios y horarios.

Viva Suecia en Brisa Festival | Javier Rosa / Brisa Festival

Madrid07/08/2025 09:01

¡La fiesta no ha hecho más que empezar!

El Sonorama Ribera 2025 dio su pistoletazo de salida este miércoles con las actuaciones estrella de artistas como Nil Moliner, Zahara, Natalia Lacunza o Miss Caffeina, que nos hicieron vibrar y nos dejaron con ganas de más.

Este jueves 7 de agosto la fiesta continúa en Aranda de Duero (Burgos) con un amplísimo cartel con casi 50 bandas y artistas. ¡La música empieza a sonar a las 12:00 horas con los conciertos en la calle, incluidos los de la Plaza del Trigo, y se prolonga hasta más allá de las 03:50 horas!

El Sonorama Ribera 2025, con Europa FM como radio oficial, da paso a artistas como Viva Suecia, Ginebras o Pignoise, que harán vibrar a arandinos y foráneos haciendo que esta sea otra jornada memorable. .

Aquí te dejamos la lista de todos los artistas que actuarán el jueves 7 de agosto, ordenada por escenarios y horarios.

Artistas del jueves 7 de agosto

Plaza del Trigo:

  • 12:00 horas: Ezezez
  • 13:00 horas: Chicle
  • 14:00 horas: Denisdenis
  • 15:00 horas: ¡Sorpresa!

Plaza de la Sal Vibra Mahou:

  • 12:00 horas: Animal Oculto
  • 12:55 horas: Álamo 51
  • 13:50 horas: Niños Bastardos
  • 14:45 horas: Los Galván
  • 15:30 horas: Optigan 1
  • 16:45 horas: EMDIV

Le Club/Café Central:

  • 13:00 horas: Perseida
  • 16:00 horas: She's a Star DJ

Escenario Aranda de Duero:

  • 19:50 horas: Ash
  • 21:30 horas: Café Quijano
  • 23:30 horas: Viva Suecia
  • 01:45 horas: Pignoise
  • 03:30 horas: Fuzzz by DJ Nano

Escenario Ribera del Duero:

  • 19:00 horas: Arizona Baby
  • 20:40 horas: Ginebras
  • 22:30 horas: Supergrass
  • 00:45 horas: Siloé
  • 02:40 horas: Cupido

Escenario Tierra de Sabor:

  • 19:40 horas: Enol
  • 21:10 horas: Exsonvaldes
  • 22:50 horas: Raule
  • 00:30 horas: Walls
  • 02:10 horas: Parquesvr
  • 03:50 horas: Ani Queen

Escenario AFMCYL:

  • 19:00 horas: Capitán Sunrise
  • 20:20 horas: Camellos
  • 22:00 horas: Marlon
  • 23:40 horas: Hens
  • 01:20 horas: Trashi
  • 03:00 horas: Neverland Bari

Escenario Glo Music Hall:

  • 19:00 horas: Mercedes Cañas
  • 20:00 horas: Ángela González
  • 21:00 horas: Maren
  • 22:00 horas: Hey Kid
  • 23:00 horas: Mauri
  • 23:50 horas: David Nal
  • 01:05 horas: Los Maya
  • 02:20 horas: Mediocre DJ
  • 03:35 horas: Ox

Escenario Comedia:

  • 20:30 horas: Torreznos Podcast
  • 21:30 horas: Igor Paskual
  • 22:15 horas: David Domínguez
  • 22:35 horas: Miki de Kai
  • 23:00 horas: Los Gandules