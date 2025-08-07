Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios del jueves 7 de agosto
¡La fiesta continúa en Aranda de Duero! Después de la trepidante primera jornada del Sonorama Ribera 2025, con los conciertos de Nil Moliner, Miss Caffeina y Zahara entre otros, este jueves le toca el turno a nombres como Viva Suecia, Ginebras y Pignoise. Repasa el cartel completo, ordenado por escenarios y horarios.
¡La fiesta no ha hecho más que empezar!
El Sonorama Ribera 2025 dio su pistoletazo de salida este miércoles con las actuaciones estrella de artistas como Nil Moliner, Zahara, Natalia Lacunza o Miss Caffeina, que nos hicieron vibrar y nos dejaron con ganas de más.
Este jueves 7 de agosto la fiesta continúa en Aranda de Duero (Burgos) con un amplísimo cartel con casi 50 bandas y artistas. ¡La música empieza a sonar a las 12:00 horas con los conciertos en la calle, incluidos los de la Plaza del Trigo, y se prolonga hasta más allá de las 03:50 horas!
El Sonorama Ribera 2025, con Europa FM como radio oficial, da paso a artistas como Viva Suecia, Ginebras o Pignoise, que harán vibrar a arandinos y foráneos haciendo que esta sea otra jornada memorable. .
Aquí te dejamos la lista de todos los artistas que actuarán el jueves 7 de agosto, ordenada por escenarios y horarios.
Artistas del jueves 7 de agosto
Plaza del Trigo:
- 12:00 horas: Ezezez
- 13:00 horas: Chicle
- 14:00 horas: Denisdenis
- 15:00 horas: ¡Sorpresa!
Plaza de la Sal Vibra Mahou:
- 12:00 horas: Animal Oculto
- 12:55 horas: Álamo 51
- 13:50 horas: Niños Bastardos
- 14:45 horas: Los Galván
- 15:30 horas: Optigan 1
- 16:45 horas: EMDIV
Le Club/Café Central:
- 13:00 horas: Perseida
- 16:00 horas: She's a Star DJ
Escenario Aranda de Duero:
- 19:50 horas: Ash
- 21:30 horas: Café Quijano
- 23:30 horas: Viva Suecia
- 01:45 horas: Pignoise
- 03:30 horas: Fuzzz by DJ Nano
Escenario Ribera del Duero:
- 19:00 horas: Arizona Baby
- 20:40 horas: Ginebras
- 22:30 horas: Supergrass
- 00:45 horas: Siloé
- 02:40 horas: Cupido
Escenario Tierra de Sabor:
- 19:40 horas: Enol
- 21:10 horas: Exsonvaldes
- 22:50 horas: Raule
- 00:30 horas: Walls
- 02:10 horas: Parquesvr
- 03:50 horas: Ani Queen
Escenario AFMCYL:
- 19:00 horas: Capitán Sunrise
- 20:20 horas: Camellos
- 22:00 horas: Marlon
- 23:40 horas: Hens
- 01:20 horas: Trashi
- 03:00 horas: Neverland Bari
Escenario Glo Music Hall:
- 19:00 horas: Mercedes Cañas
- 20:00 horas: Ángela González
- 21:00 horas: Maren
- 22:00 horas: Hey Kid
- 23:00 horas: Mauri
- 23:50 horas: David Nal
- 01:05 horas: Los Maya
- 02:20 horas: Mediocre DJ
- 03:35 horas: Ox
Escenario Comedia:
- 20:30 horas: Torreznos Podcast
- 21:30 horas: Igor Paskual
- 22:15 horas: David Domínguez
- 22:35 horas: Miki de Kai
- 23:00 horas: Los Gandules