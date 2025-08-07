Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios del jueves 7 de agosto

¡La fiesta no ha hecho más que empezar!

El Sonorama Ribera 2025 dio su pistoletazo de salida este miércoles con las actuaciones estrella de artistas como Nil Moliner, Zahara, Natalia Lacunza o Miss Caffeina, que nos hicieron vibrar y nos dejaron con ganas de más.

Este jueves 7 de agosto la fiesta continúa en Aranda de Duero (Burgos) con un amplísimo cartel con casi 50 bandas y artistas. ¡La música empieza a sonar a las 12:00 horas con los conciertos en la calle, incluidos los de la Plaza del Trigo, y se prolonga hasta más allá de las 03:50 horas!

El Sonorama Ribera 2025, con Europa FM como radio oficial, da paso a artistas como Viva Suecia, Ginebras o Pignoise, que harán vibrar a arandinos y foráneos haciendo que esta sea otra jornada memorable. .

Aquí te dejamos la lista de todos los artistas que actuarán el jueves 7 de agosto, ordenada por escenarios y horarios.

Artistas del jueves 7 de agosto

Plaza del Trigo :

12:00 horas: Ezezez

13:00 horas: Chicle

14:00 horas: Denisdenis

15:00 horas: ¡Sorpresa!

Plaza de la Sal Vibra Mahou:

12:00 horas: Animal Oculto

12:55 horas: Álamo 51

13:50 horas: Niños Bastardos

14:45 horas: Los Galván

15:30 horas: Optigan 1

16:45 horas: EMDIV

Le Club/Café Central:

13:00 horas: Perseida

16:00 horas: She's a Star DJ

Escenario Aranda de Duero:

19:50 horas: Ash

21:30 horas: Café Quijano

23:30 horas: Viva Suecia

01:45 horas: Pignoise

03:30 horas: Fuzzz by DJ Nano

Escenario Ribera del Duero:

19:00 horas: Arizona Baby

20:40 horas: Ginebras

22:30 horas: Supergrass

00:45 horas: Siloé

02:40 horas: Cupido

Escenario Tierra de Sabor:

19:40 horas: Enol

21:10 horas: Exsonvaldes

22:50 horas: Raule

00:30 horas: Walls

02:10 horas: Parquesvr

03:50 horas: Ani Queen

Escenario AFMCYL:

19:00 horas: Capitán Sunrise

20:20 horas: Camellos

22:00 horas: Marlon

23:40 horas: Hens

01:20 horas: Trashi

03:00 horas: Neverland Bari

Escenario Glo Music Hall:

19:00 horas: Mercedes Cañas

20:00 horas: Ángela González

21:00 horas: Maren

22:00 horas: Hey Kid

23:00 horas: Mauri

23:50 horas: David Nal

01:05 horas: Los Maya

02:20 horas: Mediocre DJ

03:35 horas: Ox

Escenario Comedia: