Rulo le dedica su canción 'Heridas del rock&roll' a su hijo fallecido en el Sonorama Ribera

Rulo le dedica una canción a su hijo fallecido en el Sonorama: "Hace dos meses recibí la peor llamada de mi vida" | GTRES

El Sonorama Ribera ha dado comienzo el 6 de agosto en Aranda del Duero, trayendo a conocidos artistas como Nil Moliner, Zahara o Natalia Lacunza. Sin embargo, también hemos podido disfrutar de la llegada del rock al festival con bandas como Los Punsetes, En Tol Sarmiento y Rulo y la Contrabanda.

Este último grupo ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche, concretamente su vocalista Raúl Gutiérrez, conocido como Rulo, quien también fue miembro de La Fuga. Durante el concierto, Rulo quiso dedicar su canción Heridas del rock&roll, la cual habla sobre la pérdida, a su hijo fallecido.

Este momento ha emocionado a muchos de los asistentes al evento, sobre todo porque el artista apenas se ha pronunciado al respecto y fue su mujer quien lo comunicó a través de redes sociales.

Un mensaje directo al cielo

En su paso por el Sonorama, la banda entregó a su público algunos de sus mejores temas, entre ellos, Por verte sonreír, La cabecita loca o Noviembre. Sin embargo, fue Heridas del rock&roll la que acaparó la atención esa noche debido al discurso de Rulo antes de cantarla.

"Hace dos meses estaba en el otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada que alguien puede recibir en su vida", comenzó a decir el cantante, visiblemente emocionado. Después, continuó diciendo: "Esta canción va para Andy", unas palabras que acompañó con una miraba al cielo y un puño levantado.

Después de este momento, Rulo invitó a su público a que celebrasen la vida y comenzó a cantar una de sus canciones más famosas.