Primera jornada Sonorama Ribera 2025: un Nil Moliner entregado y la emotiva dedicatoria de Rulo

La 28º edición del Sonorama Ribera ha dado inicio con una jornada donde la explosión musical fue la protagonista. Con Europa FM como emisora oficial, Aranda de Duero (Burgos) ha dado el pistoletazo de salida a uno de los festivales más aclamados de España.

Inicio por todo lo alto con Nil Moliner

Tras una primera actuación de la banda malagueña Bauer, el ritmo no ha tardado en hacer bailar y cantar a todos los presentes de la mano del artista Nil Moliner por la tarde, que en plena preparación de su cuarto disco lo ha dado todo al son de temas como Nexo y su gran himno Libertad.

Simultáneamente también se han dado un baño de masas artistas como De Rancho y Sarria, conquistando todavía a la luz del sol a espectadores entregados con la música en directo.

El emotivo discurso de Rulo

El rock llegó de la mano de Rulo y la contrabanda, siendo esta una actuación de lo más especial por el momento tan delicado que atraviesa el vocalista: Raúl Gutiérrez sufrió hace unos meses la pérdida de su hijo Andy a los tres años.

Temas como Dentro de una canción, Por vete sonreír y Noviembre hicieron vibrar hasta al más despistado, pero el artista captó toda la atención en su momento más vulnerable, cuando le dedicó su mayor hit a su hijo fallecido: "Hace dos meses estaba en el otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada que alguien puede recibir en su vida. Esta canción va para Andy".

Tras estas palabras, entonó Heridas del rock and roll, pidiéndole al público que celebrara la vida. Y cada uno de los espectadores se volcó de lleno con Rulo.

Un público entregado con Miss Caffeina y Zahara

El sol iba cayendo a la par que artistas como Green Valley, Sarria y Fermín Muguza lo daban todo desde distintos escenarios, y con la noche profunda llegó Miss Caffeina, uno de los grandes nombres de la velada.

La banda conquistó Aranda de Duero con éxitos como Mira cómo vuelo, Merlí y Reina, sin saltarse Argumento de mierda, su último sencillo.

Lo más alternativo y urbano llegó casi a la par con artistas como Fernandocosta y Natalia Lacunza. De hecho, la pamplonica emocionó y calentó motores en directo de los adelantos de su próximo álbum, como Un castigo y Simellama.

Y la intensidad se abrió paso de la mano de Zahara, que ya de madrugada consiguió reunir a miles de espectadores para cantarles con mucha garra temas como Tus michis y La ternura.

Para los más trasnochadores fue el turno de nombres como Alizzz, La Zowi y Cycle, entre otros, que consiguieron dar la puntada final a una primera jornada del Sonorama Ribera muy aclamada.