La pasión de Sebastián Yatra y Milena Smit bajo la luz de la luna para el vídeo de 'Una noche sin pensar'

De trabajar en la recepción de un hotel en su Elche natal a convertirse en chica Almodóvar con Madres Paralelas y protagonizar un videoclip con Sebastián Yatra. No hay reto ni proyecto que se le resista a Milena Smit, que se une al colombiano para el vídeo oficial de Una noche sin pensar.

El tema llega seis meses después del último single de Yatra, que estrenó Básicamente casi por sorpresa. Iba a quedarse en un cajón pero decidió sacarlo porque aunque lo había grabado un año antes, le emocionaba "verse y sentirse como una persona diferente". "Pienso que la vida se trata de estar en constante evolución", añadía.

Así, Una Noche sin Pensar es la segunda canción que el colombiano saca a a luz tras el éxito de Dharma, el disco con el que ha conseguido llevarse a casa dos Grammy Latinos -Mejor Álbum vocal pop y Mejor Canción pop para Tacones Rojos- y que además le valió una nominación para los recién celebrados Premios Grammy. No posó con Aitana en la alfombra roja pero sí acudió con ella a la fiesta posterior al evento.

Aunque hace ya más de un mes que arrancó 2023, Yatra da el pistoletazo de salida a su nuevo año musical junto a Milena Smit, con la que protagoniza el videoclip oficial de la canción.

La actriz ilicitana y el cantante dan rienda suelta a la pasión que les desborda dejándose llevar a la orilla del mar. El cielo estrellado se convierte en testigo de un amor tan fugaz como elocuente.

La portada del single, creada por Marta de la Fuente, amiga íntima de Aitana

La artista Marta de la Fuente ha sido la encargada de pasar al lienzo el plano del videoclip que Yatra y su equipo escogieron como portada de la canción.

Una imagen en la que el artista abraza por la espalda a Milena Smit, un posado al desnudo que cobró una nueva vida gracias a la destreza con el pincel y los colores acrilícos de Marta de la Fuente.

La joven, que además forma parte del círculo de amistades más íntimo de Aitana, ha agradecido la oportunidad a través de sus redes sociales.

"Miles o millones de gracias Sebastián Yatra por contar conmigo y apostar por mi trabajo. Me ilusiona muchísimo que alguien con tanto talento y alcance confíe en una artista pequeñita como yo. Le he puesto mucho amor", escribió la artista, a la que la pasión por el arte le viene de familia aunque no empezase a compartir sus creaciones hasta que llegó el confinamiento.

En una entrevista con La Vanguardia contó que los vecinos del pueblo de Valladolid donde se crió le hacían sus primeros encargos con 13 años.