Las fotos de Aitana y Sebastián Yatra juntos a la fiesta posterior a los Premios Grammy

Sebastián Yatra no se llevó el Grammy pero sigue disfrutando de su premio particular. Aunque ni él ni Aitana han confirmado de manera oficial que son pareja, las imágenes de sus últimas citas y escapadas románticas dejan poco lugar a la imaginación.

Tras la ruptura de la intérprete de Mariposas con Miguel Bernardeau, aquella relación con Sebastián Yatra que empezó cuando el colombiano acudió a Operación Triunfo en 2017 se ha tornado en algo más que una amistad. Un fan los vio en actitud romántica en Baqueira, la revista ¡Hola! los fotografió haciéndose carantoñas por la calle... Y ahora están pasando una temporada juntos en Los Ángeles, instalados en la casa que el artista compró hace unos años en la ciudad de las estrellas.

El colombiano, cuyo álbum Dharma estaba nominado a un Grammy en la categoría de Mejor álbum pop latino, no se llevó el galardón -fue para Rubén Blades- pero sí acudió a la ceremonia y posó en el photocall. Horas antes había prometido que si resultaba ganador se raparía una ceja y aunque no ha sido así, Yatra mantiene su promesa y asegura que pronto cambiará su look.

"Bueno, no ganamos pero igualmente me voy a hacer lo de la ceja. Quiero agradecerles a todos ustedes y decirles que siento que hicimos el mejor álbum que pudimos hacer en estos tres años. Todo eso es gracias a mi equipo, a los compositores, a los productores y a las historias que me ayudaron a crear las canciones. A mi familia también. Viene un año muy especial de crear música y de sentarme a hacer un álbum", decía el artista en sus redes sociales.

Precisamente gracias a ellas, a las redes sociales, hemos podido confirmar que Aitana acompañó al artista en la fiesta de celebración posterior a los Premios que organizó Universal.

La cantante no se dejó ver en la ceremonia ni el photocall para las fotos oficiales, pero sí acudió con Yatra en el aftertparty.

Las fotos de la agencia Getty lo demuestran. Aitana y Yatra celebraron con el equipo del colombiano la nominación de Dharma e incluso en una de las instantáneas aparece el actor Adam Brody.

Para la ocasión, Aitana escogió un vestido de estampado animal que combinó con un maquillaje sencillo que resaltó con unos labios rojos.

Además, mientras el colombiano atendía a los medios de comunicación en la alfombra roja de los Grammy, su equipo inició un directo a través de Instagram en el que Aitana aparecía como espectadora.