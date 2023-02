Marta de la Fuente, la íntima amiga de Aitana que ha ilustrado la portada del nuevo single de Sebastián Yatra 'Una Noche Sin Pensar'

¿Coincidencia?, ¿casualidad?, ¿estrategia?, ¿amistad? Sea como sea, Sebastián Yatra ha querido colaborar con la artista Marta de la Fuente para la portada de su próximo single, Una noche sin Pensar, que aterriza en las plataformas este viernes 17 de febrero.

El colombiano está a punto de iniciar una nueva etapa musical tras el éxito de Dharma, el álbum que le ha hecho ganar dos Latin Grammy: Mejor Álbum vocal Pop y Mejor Canción pop para Tacones Rojos.

La actriz Milena Smith se une a este proyecto con su participación en el videoclip oficial de Una Noche sin Pensar, que estará disponible el mismo día del estreno de la canción. Yatra ha compartido un par de adelantos en sus redes sociales.

Un frame de la pareja durante dicho rodaje ha sido elegido como boceto de portada oficial del single.

Se trata de una imagen en la que vemos al colombiano abrazar a Milena Smith por la espalda, un posado al desnudo que retrata la complicidad de dos amantes que se dejan llevar bajo la luz de la luna.

La artista Marta de la Fuente le da dado una nueva vida a esta escena pasándola al lienzo.

Ha sido la encargada de retratar ese sensual abrazo en una pintura que se ha convertido en la imagen oficial de la carátula de la canción.

Yatra no ha dudado en darle las gracias a través de las redes sociales, donde asegura que es su "portada favorita". "Gracias Marta de la Fuente por darle vida con tu arte a Una Noche Sin Pensar… Milena Smith has sido la mejor compañera en este video que no veo la hora de que todos vean. Arrancó mi 2023 con nueva música por fin", escribió el colombiano junto a una imagen de la obra ya finalizada.

Marta de la Fuente también utilizó sus redes para mostrar su agradecimiento y admiración al artista.

"Miles o millones de gracias Sebastián Yatra por contar conmigo y apostar por mi trabajo. Me ilusiona muchísimo que alguien con tanto talento y alcance confíe en una artista pequeñita como yo. Le he puesto mucho amor y ha sido un placer pintaros a ti y a Milena Smith. Mi eterna admiración para ambos", escribió junto a una foto suya en la que Yatra no dudó en comentar: "Gracias Martita!!! Eres increíble, que nota que más gente pueda ir conociendo tu trabajo".

Lo más curioso de esta unión es que Marta de la Fuente forma parte del círculo más íntimo de Aitana.

En redes sociales existen numerosas fotos juntas: de vacaciones, comiendo, pasando el rato con más amigas... Y que Aitana y Sebastián Yatra tienen una relación de lo más especial tampoco es ningún secreto.

Por eso mismo a algunos les ha llamado poderosamente la atención que sea esta ilustradora la encargada de pintar la última portada de Yatra, que podría haber querido colaborar con ella para ayudarla a impulsar su carrera como creadora y artista.

El confinamiento la animó a compartir sus obras

Al margen de las teorías de los fans, lo de Marta de la Fuente con el arte es una pasión que le viene de familia. Su madre fue quien la enseñó a pintar óleos y durante el confinamiento se lanzó a compartirlos en sus redes sociales. Su padre también tuvo que ver en su inmersión en los colores y texturas. Estudió Bellas Artes aunque se dedica a la arquitectura.

Todavía le da un poco de pudor definirse como "artista" porque es algo que lleva haciendo toda la vida. Así se lo explicó a Abril Phillips en una entrevista con La Vanguardia hace unos meses, donde contó que los vecinos del pueblo vallisoletano donde se crió empezaron a hacerle sus primeros encargos con solo 13 años.

"Desde pequeña pintaba por todos lados. En el colegio dibujar me ayudaba a prestar atención. El arte siempre estuvo en mi casa. En mi familia, mi abuela incluida, siempre hubo mucha afición, pero como un hobby", contaba la joven, de 31 años.