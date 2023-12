Pol Granch analiza las secuelas del éxito en 'TiroteAo', su nueva canción

Pol Granch no se anda con rodeos. El cantante reflexiona en su nuevo tema TiroteAo sobre los cambios que se produjeron en su vida a raíz del éxito Tiroteo , el tema que le dio la fama.

Ni juegos de palabras, ni indirectas ambiguas.

Pol Granch lleva TiroteAo desde que lanzó Titoreo 2021, el tema que le dio la popularidad y le colocó como una de las voces más prometedoras del pop nacional reciente. "Empezó siendo clavadito a un cuento y acabó congeladito en el infierno", canta, nostálgico.

No cabe duda de que su unión a Rauw Alejandro y Marc Seguí le dio una exposición que no todo el mundo desearía. Con ella llegó el odio en redes sociales y las ofensas, que ahora sirven de inspiración para este tiroteAo que le sirve como terapia. "He pasado de la magia de Tiroteo a acabar tiroteAo por la misma razón", reconoce Granch.

Un tema en el que habla sin tapujos y que deja auténticas confesiones autobiográficas. "Han pasado unos años, me come la ansiedad y cabalgo con ella a toda velocidad", relata en su nuevo tema, en el que desdeña el éxito por insignificante y desafía a ofendidos y resentidos: "Me la sudan las luces y la fama aún más, todos los molestones se la pueden tragar".

Lo nuevo del madrileño es otro de esos temas de energía contagiosa, una canción muy Granch que toma el relevo de Cuando salto me duele, con la que regresó en septiembre tras un paréntesis dedicado a otras creaciones artísticas. Además, ya tiene planes para 2024.

Pol Granch vuelve la carretera tras unos meses alejado de la música en directo, con un tour del que ya se conocen fechas en ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla, Bilbao, San Sebastián o Zaragoza.

Fechas confirmadas tour 2024:

21 de marzo , Pamplona, Zentral

, Pamplona, Zentral 22 de marzo , Zaragoza, Oasis

, Zaragoza, Oasis 04 de abril, Bilbao, Kafe Antzokia

Bilbao, Kafe Antzokia 05 de abril, Donostia, Bataplán

Donostia, Bataplán 06 de abril, Barcelona, Razzmatazz 2

Barcelona, Razzmatazz 2 11 de abril , Sevilla, Sala Custom

, Sevilla, Sala Custom 12 de abril , Málaga, La Trinchera

, Málaga, La Trinchera 26 de abril, Murcia, Sala R.E.M.

Murcia, Sala R.E.M. 11 de mayo, Madrid, La Sala (Wizink Center)

TiroteAo ha entrado como un tiro (nunca mejor dicho) y ya se ha colado entre las novedades musicales de Europa FM. ¡Ya puedes escucharla!