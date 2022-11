El polémico argumento de Selena Gomez para explicar por qué excluyó a Francia Raísa como "amiga en la industria"

Selena Gomez confesó en una entrevista que su "única amiga en la industria" era Taylor Swift, lo que no sentó nada bien a Francia Raísa , la actriz que le donó un riñón. Ante esto, la cantante ha contado por qué no la mencionó, pero no ha gustado nada a sus fans.

Selena Gomez se encuentra en plena promoción de su documental My mind and me, en el que reflexiona sobre su carrera y sus problemas de salud. En una reciente entrevista con Rolling Stone, la cantante confesó que Taylor Swift era su única amiga del mundillo: "Nunca he encajado en un grupo guay de chicas que fuesen famosas. Mi única amiga en la industria verdaderamente es Taylor Swift, así que recuerdo sentir como que no pertenecía ahí".

Estas palabras sentaron muy mal a Francia Raísa, la actriz y amiga de Selena que donó un riñón a la cantante en el año 2017 después de que su enfermedad, el lupus, la obligase a someterse a un trasplante.

La actriz se limitó a reaccionar con un 'interesante', en un post de Instagram que recogía la declaración, además de dejar de seguir a Selena Gomez.

La respuesta de Selena Gomez a Francia Raisa

Ante esto, han comenzado a salir las hipótesis de por qué Selena Gomez no se acordó de Francia al dar esta entrevista y la cantante ha confesado a través de TikTok el motivo. Ha comentado en un video de esta red social en el que se explicaba toda esta polémica y sus palabras han dejado en shock a muchas personas.

"Perdón por no mencionar a todas las personas que conozco", ha dicho.

Las redes arden ante el tono de Selena Gomez

Ante esto, las redes han comenzado a arder, ya que los fans no entienden que Selena Gomez considere "una persona que conoce" a quien le donó un riñón y le salvó la vida en 2017.

No se conoce si ha ocurrido algo entre Selena Gomez y Francia Raisa, aunque esta polémica ha encendido muchas alarmas porque no entienden la reacción que la cantante ha tenido ante este gesto.