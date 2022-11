Qué ha pasado entre Selena Gomez y Francia Raísa: cómo se conocieron, la donación del riñón y sus últimas peleas

Selena Gomez concedió durante los últimos días una entrevista para promocionar su documental My mind and me y no pensó que sus palabras se volverían tan virales. Siendo preguntada por sus amigas en la 'industria', confesó que únicamente consideraba a Taylor Swift así.

"Nunca he encajado en un grupo guay de chicas que fuesen famosas. Mi única amiga en la industria verdaderamente es Taylor Swift, así que recuerdo sentir como que no pertenecía ahí", expuso para Rolling Stone.

Ante esto, la actriz Francia Raísa, quien le donó un riñón en 2017, se enfadó y comentó en un post de Instagram que contaba esta historia un simple "interesante", y dejó de seguir a Selena Gomez.

La cantante se limitó a decir: "No voy a mencionar a todas las personas que conozco", un mensaje que sus fans no terminaron de entender, ya que se trataba de la persona que le había donado un riñón.

Así se conocieron Selena Gomez y Francia Raísa

En 2007, Selena Gomez estaba triunfando como actriz en series infantiles como Los magos de Waverly Place. Por su parte, Francia Raísa también arrasaba en proyectos audiovisuales como The Secret Life of the American Teenager.

Para aprovechar la fama que ambas habían conseguido, Disney y ABC organizaron una visita a un hospital para niños, donde ellas coincidieron. Hicieron muy buenas migas y comenzaron una amistad que se alargaría durante muchos años.

Por qué Francia Raísa le donó un riñón a Selena Gomez

Selena Gomez ha revelado en varias ocasiones que sufre la enfermedad de Lupus, pero en 2017 llegó a un punto crítico porque necesitaba un trasplante de riñón bajo el riesgo real de morir. Francia Raísa se ofreció voluntaria para donarle uno y aunque tuvo mucho miedo de someterse a esta operación, lo hacía por su amiga.

En un post que la cantante subió a Instagram y en las que se las veía a ambas en una cama de hospital, agradeció a Francia todo lo que había hecho por ella.

"No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi hermosa amiga Francia Raísa. Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecido. Te quiero mucho hermana", publicó Selena.

En una entrevista que la actriz dio semanas después de la operación, explicó que este gesto les convertía ya en "familia": "Tiene mi sangre. Perdí a mis abuelos cuando era más pequeña y ahora sus abuelos son mis abuelos, así que tengo una familia extendida. Ha sido realmente maravilloso".

Sin embargo, a diferencia de Selena, Francia necesitó una recuperación mucho más larga, lo que realmente le asustaba: "Es más difícil cuando eres el donante porque pierdes algo que el cuerpo no necesitaba perder. Ella estaba mejor inmediatamente mientras yo lo pasé mal. No me podía levantar sin que alguien me ayudara. No me podía bañar sola, alguien tenía que ayudarme porque no podía moverme".

Por qué Selena Gomez y Francia Raísa se pelearon en 2019

Selena y Francia estaban realmente unidas debido a este gesto, aunque en 2019 se enfadaron y se dejaron de hablar. La actriz reprochó a la cantante que estaba llevando un estilo de vida completamente insalubre, algo que los médicos le habían dicho que no podía hacer tras la operación.

"Selena hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que haría cuando se recuperara. Dijo que ya no iba a beber más pero ella lo hizo. Francia la llamó cuestionando su comportamiento, ya que todavía 'se preocupa por ella y la ama', pero Selena supuestamente no tomó bien el consejo de Raísa y desde octubre pasado ya no se hablan", contó una fuente cercana a Francia.

A pesar de todo, en julio de 2022 subieron un TikTok juntas en las que se veía que habían recuperado su amistad.

Ahora mismo no se sabe si Selena Gomez y Francia Raísa están en su mejor momento o han vuelto a pelearse por algún motivo, sin embargo, los últimos comentarios que ambas han puesto en redes sociales dejan ver que algo sucede.