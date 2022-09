Las primeras imágenes del videoclip de 'Hung up remix', la colaboración entre Madonna y Tokischa // Twitter

Bailes sensuales y looks increíbles... Esto es lo que se sabe del videoclip de Hung up remix , la colaboración entre Madonna y Tokischa. Las dos artistas han estado recientemente en las calles de Nueva York filmando algunas secuencias.

La unión Madonna-Tokischa ya es una realidad. Durante las últimas semanas, se llevaba rumoreando que las dos artistas estaban preparando un temita juntas y ya tenemos la confirmación oficial.

Se trata del remix de Hung up, el conocido single que la reina del pop lanzó en 2005. Recientemente, las divas fueron pilladas por las calles de Nueva York grabando el videoclip de esta canción.

En las imágenes que se han podido ver, aparecían bailando de forma muy sensual a las puertas de un supermercado acompañadas de varias chicas.

Madonna llevaba un look deportivo color verde con lencería y una impresionante peluca pelirroja. La cantante dominicana, por su parte, lucía un chándal azul, gafas de sol y trenzas.

Así surgió la colaboración entre Madonna y Tokischa

Hace algunos días, Tokischa explicó en Mafia pura como surgió esta colaboración con Madonna: "Me dijeron 'Madonna quiere que tú cantes en su show de Nueva York' y yo respondí '¿Madonna Madonna?', porque igual podía ser un imitador de ella. Nos pusimos en contacto y me envió una nota de voz y dije 'ay sí que es ella'.

"Estaba impactada el día que llegué al estudio y ella me vio y me agarró la carita y me tranquilizó. Esa misma noche nos besamos ahí y en los ensayos del show también nos besamos", indicó muy emocionada.

Y dio más detalles sobre este beso: "Estábamos grabando la última parte de la canción, que es muy erótica y estábamos juntas en el mismo micro y nos besamos"

Por ahora, solo se puede esperar hasta que las dos divas lancen su colaboración.