¿Qué día va Johnny Depp a 'El Hormiguero'?

El Hormiguerovuelve a llevar a su plató a Hollywood, y lo hace con un actor de renombre.

Se trata de Johnny Depp, que se divertirá junto a Pablo Motos y las hormigas esta semana. Será la primera visita del actor al programa de éxito de Antena 3.

Y el protagonista de Piratas del Caribe no irá solo: lo acompañará el intérprete Riccardo Scamarcio.

Juntos visitarán por primera vez El Hormigueroeste lunes, 23 de septiembre, y lo harán en calidad de compañeros de trabajo, pues comparten su último proyecto cinematográfico.

Depp como director y Scamarcio como protagonista presentan la película Modi, three days on the wing of madness. La cinta será presentada en el Festival de Cine de San Sebastián.

Así es la nueva película de Depp como director

El filme narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y se basa en la obra de teatro de Dennis McIntyre, Modigliani.

Además de Scamarcio, en el reparto se encuentran actores como Al Pacino, Luisa Ranieri, Bruno Gouery y Stephen Graham.