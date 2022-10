¿Qué dice la letra de TOKE de Chanel? Qué significan 'aguaje', 'benjis', 'Banshee' o 'teki'

Tras el éxito de SloMo, que ha catapultado a Chanel como una de las artistas del momento, todos los ojos (y oídos) estaban esperando con mucha expectación cuál sería el siguiente paso en la emergente carrera de la artista cubana.

Y por fin podemos disfrutar de Toke, un temazo que apunta a alcanzar el mismo éxito que su antecesora y que además es su canción para la Selección Española en el Mundial de Qatar 2022. En Toke, Chanel vuelve a recurrir a los ritmos latinos y urbanos y está haciendo del spanglish una de sus señas de identidad.

Así como ocurrió con SloMo, en Toke también encontramos otros términos que rápidamente han llamado la atención: 'aguaje', 'benjis', 'Banshee' o 'teki' son algunas de estas palabras que si no comprendes tu significado te lo explicamos.

El aguaje, la referencia más cubana

"Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear", esto canta Chanel al principio de la canción. Si en SloMo hacía referencia a una fruta tropical con su "jugo de mango", ahora rescata sus raíces cubanas con el aguaje, un fruto de una palmera que crece en zonas inundables. Se trata de un superalimento amazónico rico en vitamina A y C.

El spanglish, una de sus señas

Si hay algo que caracteriza a la música urbana es la mezcla de idiomas en una misma canción. La incorporación de palabras en inglés en un tema principalmente en español, está a la orden del día.

"Mucho humo, mucho cash en el mall", canta Chanel en Toke, refiriéndose a 'cash' como dinero en efectivo y a 'mall' como una forma coloquial en la que los anglosajones llaman al centro comercial.

Chanel en el videoclip de 'TOKE'. // Sony

Coches y marcas de lujo

Si en SloMo Chanel se autodenominaba Bugatti, en Toke hace otra referencia a un coche de lujo, en este caso el de la marca Banshee: "La noche está dolce /Llegamos en los Banshee / Prendimos el party Chanel esta Bulgary".

En esta estrofa, también menciona firmas de lujo como Dolce&Gabnana (haciendo un juego de palabras con su traducción del italiano "dulce". También recurre anglicismos con "party" (fiesta) y hace referencia a la firma Bvlgari.

La combinación de ambas marcas nos recuerda a DÁKITI, la canción en la que Bad Bunny cantaba "a veces dolce, a veces bulgary".

Chanel estrena un fragmento del videoclip de 'TOKE', su próxima canción // Twitter

Argot urbano: los benjis

"Gastando los Benjis / Con todas las babies / Chupito de teki / Nos ponemos crazy". Chanel se refiere al dinero como "los benjis", por los billetes de 100 dólares que llevan el rostro de Benjamin Franklin. El resto de la estrofa es encontramos más spanglish con "babies" (chicas), "crazy" (locas) o la abreviación de tequila con "teki".

La referencia a SloMo

"Palomo solo viste a los de su contacto" es otra de las frases que podemos encontrar en Teki. Un guiño a Palomo Spain, el diseñador español que creó el espectacular traje que Chanel lució en Eurovisión. Un mono negro de lycra con una chaqueta estilo torera adornados con más de 50.000 cristales de Swarovski.

LETRA COMPLETA DE 'TOKE', DE CHANEL

Llego la mami… Chanel

Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear

No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar

Subo como ascensor

Bronceadita en el sol

En la disco sudor

Mucho humo, mucho cash en el mall Iniesta metiendo el gol

Despegando a todas como un avión

Mayday Out of control its an emergency

So drop it low and papi put it on me

I hope your ready pa dejarlo caer

Una vez y otra vez y otra vez

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

La noche esta dolce

Llegamos en los Banshee

Prendimos el party Chanel esta Bulgary

Gastando los Benjis

Con todas las babies

Chupito de teki

Nos ponemos crazy

Tengo tanto flow que el me copia es barato

Palomo solo viste a los de su contacto

Yo soy lo que tu sueñas ser por un rato

Tu lo intentas pero para mi esto es innato

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke