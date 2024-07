Por qué se ha hecho viral 'Pedro' de Raffaella Carrà 44 años después

Te interesa Novedades sobre la enfermedad de Àngel Llàcer: casi pierde una pierna

De vez en cuando, una canción de otra época vuelve a nuestros días. Esto puede pasar en su forma original, tal y como la concibió el artista, o con una versión moderna. Y este es el caso de Pedro, la canción de 1980 de la italiana Raffaella Carrà incluida en su álbum Mi spendo tutto.

Pedro narra una historia real que vivió la artista; una historia de amor afincada en Santa Fe (Argentina) y protagonizada por un enigmático "Pedro". "Que dulcemente baila Pedro / Sin duda, es el mejor de Santa Fe / Las mujeres se lo comen con los ojos / Pero él siempre conmigo y yo con él", dice la canción.

Gracias a la actual viralidad del tema, el medio de comunicación argentino Aire Digital ha conseguido hablar con ese "Pedro", que en realidad se llama Ricardo Tenerello. "Tuve la oportunidad de conocer a una mujer maravillosa en todo sentido", contó.

Pero ¿por qué se ha hecho viral esta canción 44 años después de su estreno original? A continuación, conozcamos las claves que explican esta historia.

Primer paso: un 'remix' actual

Pedro ha viajado hasta nuestros días gracias a una nueva versión del tema más moderna. Los creadores del remix son Jaxomy y Agatino Romero, un productor y un DJ que apostaron por esta canción de la mítica artista italiana. Ahora, su versión suma más de 228 millones de reproducciones en Spotify, siendo el tema más escuchado de Carrà ahora mismo.

La jugada les salió perfecta, ya que gracias al remix ambos profesionales suman más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify. Hasta llegaron a grabar un videoclip para darle otro empujón al tema, cuya revisión musical ha acelerado la melodía para que sea aún más bailable.

El mapache, tan protagonista como Pedro

Ahora mismo, Pedro es inseparable de la imagen de un mapache bailarín que se mueve al ritmo de la canción. Poco después del estreno del remix, un usuario de TikTok (denominado @fleksa30, que tiene un mapache como mascota) publicó un vídeo donde aparece el animal dando vueltas alrededor de un círculo mientras baila al ritmo de la nueva versión de Pedro.

Este vídeo, que suma 20 millones de visualizaciones en TikTok, ha dado la vuelta al mundo y ha sido replicado por miles de usuarios en redes sociales, multiplicando su alcance y viralidad.

El himno de 'Tu cara me suena'

La última edición de Tu cara me suena no ha sido ajena al éxito de la canción. Pedro es la banda sonora no oficial del programa, y suena en momentos distendidos para aportar humor y diversión.

De hecho, la cómica Valeria Ros imitó a Raffaella Carrà con la versión española del tema en la gala 7.

El papel de Pedro Sánchez

El 27 de abril, miles de personas se reunieron en la calle de Ferraz para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez para evitar su dimisión. De fondo, el DJ responsable puso como banda sonora del momento la canción de Raffaella Carrà.

Por tanto, el presidente del Gobierno de España también ha influido en la viralización del tema por la coincidencia de sus nombres, lo que ha provocado que los seguidores de Pedro Sánchez consideren la canción como un himno en su defensa.

Letra en español de 'Pedro' de Raffaella Carrà

Yo paseaba sola por las calles

Sacando fotos a los monumentos

La típica extranjera con un aire extraño

Que recorre entera toda la ciudad

------

De pronto y a la vuelta de una esquina

Me llama suavemente un muchachito

Con cara de inocente y aire formalito

Se ofrece como guía para la ciudad

------

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

El mejor de toda Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

Te lo demostraré

------

Menudo formalito el muchachito

Menudas cosas aprendí con él

Me conozco de memoria las estrellas

He visto todo, menos Santa Fe

------

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

El mejor de toda Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

¡Menudo Pedro, Pe!

------

Que dulcemente baila Pedro-Pedro

Sin duda, es el mejor de Santa Fe

Las mujeres se lo comen con los ojos

Pero él siempre conmigo y yo con él

------

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

El mejor de toda Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

¡Qué dulce Pedro, Pe!

------

Estoy enamorada locamente

Estoy tan trastornada que no sé

Me ha embrujado con sus ojos de chiquillo

Me ha dado lo mejor de lo mejor

------

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

El mejor de toda Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

¡Bendito Pedro, Pe!

------

Se acaban mis pequeñas vacaciones

Me tengo que marchar de Santa Fe

Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa

Mi corazón se queda en Pedro, Pe

------

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

El mejor de toda Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe!

Jamás te olvidaré