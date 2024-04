Valeria Ros: madre soltera, su relación con el padre de su hija, sin tabúes sobre el sexo y el disfraz que le enfrentó sindicato

La polifacética Valeria Ros no tiene reparos de a la hora de hablar de su inesperada maternidad, de su relación con el sexo o su poco afortunada elección para un disfraz.

Concursante de ‘Tu cara me suena’

Valeria Ros (37) es uno de los rostros más conocidos de la comedia en los últimos años gracias, entre otros proyectos, a su participación en Zapeando o como presentadora de Sexo, Famosos y Muñecos de Trapo.

La de Getxo ha demostrado durante toda su carrera que no teme a los nuevos proyectos y, como no podía ser de otra forma, se ha volcado con todo su talento en Tu Cara me Suena, donde seguro que dejará boquiabiertos a quienes escuchen sus versiones. Aquí van algunos detalles menos conocidos de la popular humorista.

Embarazada sin saber quién el padre

Valeria Ros publicó en 2022 el libro Ponerme a parir, un volumen en el que la vizcaína cuenta su experiencia como madre primeriza de la pequeña Federica, nacida en 2020. Una encantadora niña de la que es habitual que su madre presuma en redes sociales, pero cuya concepción no estuvo exenta de nerviosismo.

A lo largo de las páginas, la humorista detalla cómo el momento en el que se percató de que estaba embarazada coincidió con el confinamiento decretado por la pandemia. Una época en la, como asegura, nadie le hacía caso “caso porque todo el mundo cree que va a morir”. “Bajé a la farmacia convencida de que no estaba embarazada porque tengo un ovario poliquístico y no me acordaba mucho de lo que había hecho ese mes…”, confesaba.

Sin embargo, la gran incógnita no resultaba si finalmente estaba gestando, sino conocer la identidad del padre. “Me había divertido, pero no sabía hasta qué punto”, comentaba con sorna, ya que durante las primeras etapas Valeria Ros no era consciente de quién podía ser el padre de Federica.

Finalmente, la guionista supo que el progenitor era el dentista italiano Antonio Muscogiuri, con quien había mantenido una relación fugaz. Un vínculo que reestablecieron cuando nació su hija y que apenas duró unos ocho meses debido a, como deslizaba la cómica, la falta de compromiso con sus repsonsabilidades paternas.

Le gusta el salseo

Valeria Ros no ha tenido nunca problemas a la hora de mojarse al hablar de sexo. A pesar de haber afirmado que considera que sus lugares favoritos para las prácticas sexuales caen en el espectro de los “clasicón” en Más vale Sábado, aunque explicó a su amiga Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales, que no tiene tiempo en la agenda de que le “importe escuchar palpitaciones ahí abajo”.

Sin embargo, mantenerse en una época sin mucha actividad, según sus declaraciones, la humorista no ha dudado en recordar cómo ejercitaba el petting en la adolescencia o su sorpresa cuando observó durante su residencia en un internado de Dublín, para estudiar 3º de ESO, que los irlandeses se inician muy jóvenes en estas lides.

Puede que sea naturalidad con la que habla de cuestiones que a otros les resultan más incómodas la que llevase a la getxotarra a presentar Sexo, Famosos y Muñecos de Trapo, un novedoso formato de Flooxer en el que las celebrities se enfrentan a diferentes guiones que destapan al máximo su intimidades más secretas.

Grave polémica por un disfraz

Durante sus primeros programas en Zapeando, Valeria Ros se vio envuelta en una seria polémica a raíz de su participación en la sección Lo que pides y lo que te llega disfrazada de enfermera.

Una interpretación que hizo que el Sindicato de Enfermería (SATSE) se pronunciase en contra de este tipo de escenificaciones, acusando a la humorista y al programa de “trasladar a sus millones de espectadores una imagen que conlleva el perjuicio público y social de los profesionales de Enfermería”.

Una sonada polémica que finalmente se resolvió con las disculpas públicas en palabras del presentador, Dani Mateo. “Pedimos disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos. Nos encantaría prometeros que no va a volver a ocurrir, pero para eso necesitaríamos un trasplante de cerebro, y antes tenerlo”, se disculpaba el catalán, añadiendo un toque de humor a sus palabras.

Ahora solo queda ver cómo se desenvuelve ante el jurado de Tu Cara me Suena.