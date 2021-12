Qué es la ‘hookah’ que piden Farruko y Víctor Cárdenas en ‘El incomprendido’

Farruko lo ha vuelto a hacer. Tras el éxito de Pepas este verano, el puertorriqueño no ha querido quedarse atrás para despedir el año y ha lanzado El incomprendido junto a Víctor Cárdenas, canción que amenaza con ser una de las más sonadas de la temporada otoño/invierno 2021/2022.

Igual que en su hit de verano, la canción del año para la revista Time, el reguetonero incluye en este tema algunos vicios. En este caso se trata de la hookah. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es exactamente la hookah que pide a gritos en la canción?

La hookah es lo que conocemos comúnmente como cachimba, una pipa de agua que se usa para fumar tabaco especialmente elaborado de distintos sabores como menta, limón, cereza, sandía…

Si nos fijamos en el videoclip, podemos ver que muchas de las personas que aparecen, sostienen la pipa de agua o incluso aparecen fumando de ella , haciendo referencia a la frase más pegadiza de la canción que forma parte del estribillo.

“Pásame la hookah

Que andamo' en jangueo, hoy cojo ruta

Que viva el teteo, el desacato

Vívete la vida y disfruta (todo el mundo en la discoteca)”

El propio Farruko ya había usado el término en la canción Pepas, y también lo habían usado otros artistas como Bad Bunny y el Alfa en La Romana, Bad Gyal en su canción Hookah o el rapero Tyga, que también tiene una canción con el mismo título.

Pero la palabra hookah no es lo único que llama la atención en esta canción. Si tienes la sensación de haberla escuchado antes probablemente sea porque las trompetas de su pegadizo estribillo son las mismas que las de la canción Better Off Alone de Alice Deejay o Play Hard de David Guetta con Ne-Yo y Akon. Este fenómeno no es casualidad y se conoce como sample, que consiste en replicar sonidos de otras canciones, generalmente en homenaje a sus autores, trayendo esa vieja melodía y transformándola en una más nueva y fresca.

¿Qué es jangueo?

La canción de Farruko incluye otros términos que tampoco es que sean de uso común. Se concentran en el estribillo, porque ¿qué es jangueo? ¿Y teteo?

Andar de jangueo es estar de fiesta en Puerto Rico, país del que es natural Farruko. Y teteo es también un término que se usa para hablar de fiesta o baile.