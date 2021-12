'Pepas', de Farruko, la canción del año para la revista 'Time': este es el top 10 completo

La revista Time ha hablado: Pepas, de Farruko, es la mejor canción de 2021.

La prestigiosa publicación ha dado a conocer su Top 10 con los mejores temas del año y ha colocado la canción del puertorriqueño en el primer lugar. Cierra el ranking Woman, de Doja Cat, otro de los éxitos del año que no ha dejado de sonar en Europa FM.

Estos son los 10 hits de estos últimos 12 meses.

10. 'Woman', de Doja Cat

Doja Cat es una excelente rapera que ha hipnotizado al mundo con su innegable talento. Cada una de sus canciones brilla con mucha intensidad, como es el caso de Woman.

“Divina femenina, soy femenina”. Se trata de un himno sensual que resalta el poderío que hay dentro de cada mujer. Para este lanzamiento, Doja Cat exploró todos sus estilos y demostró ser una cantante muy versátil.

9. 'Wilder Days', de Morgan Wade

"¡Dijiste que odias el olor a humo de cigarro!". Es una de las frases que más han sonado durante este 2021. Pertenece al tema Wilder Days, producto de la cantante de country Morgan Wade.

Al estilo de Springsteen, y con una voz entrecortada, Wade muestra la imprudencia y la locura de la juventud, así como la nostalgia de su pérdida. El videoclip enseña a la artista cubriendo sus tatuajes, acompañando a su novio en una cita incómoda en el bar de cócteles Rosemary de Nashville. Siguiendo la narrativa de la canción, Wade imagina conocer a su novio siendo mayor y él, aún joven y "un poco más salvaje". El vídeo intercala una secuencia de sueños en la que los dos juegan al billar y bailan en el famoso bar Santa's Pub de Nashville.

8. 'La mama de la mama', de El Alfa

No hay contrincante para La mama de la mama, que cantan El Alfa y El Cherry Scom,junto al rapero CJ de Staten Island. La canción, del género dembow, muestra a la estrella emergente El Alfa en su forma más relajada y alegre. Sin duda, el falsete del comienzo de canción te sacará una y mil sonrisas que se acompañan de carcajadas, pero esta canción tan pegadiza conseguirá que la escuches, por lo menos, 20 veces más.

7. 'Good 4 U', de Olivia Rodrigo

Tras ganarse la admiración del público con temas como Drivers License o Deja Vu, la estrella del pop Olivia Rodrigo parecía que había elegido una dirección: ser discípula de artistas como Lorde o Billie Eilish. Sin embargo, y para sorpresa de sus seguidores, la joven cambió bruscamente de carril con Good 4 U.

Es un temazo genérico que demuestra la versatilidad, la agudeza cultural, el ingenio lírico y la valentía de la artista estadounidense.

6. 'Twerkulator', de City Girls

Twekulator ha sido un auténtico himno del verano 2021. En las discotecas ha sonado este tema grandilocuente y de alta energía, con el que era imposible no hacer booty pop o al menos romper un movimiento mientras sonaba.

La canción de City Girls iba a formar parte del disco City on Lock, de 2020, pero por problemas de autorización no hizo su debut oficial hasta 2021.

5. 'Monster', de Yoasobi

Si tenemos que hablar de música japonesa, nuestra mirada se dirige directamente al dúo de J-pop Yoasobi, que ha conquistado el país asiático durante los últimos dos años. La pareja de artistas ha encabezado varias listas, acumulando miles de millones de transmisiones y ganando el premio Artista del año 2021 en los MTV's Video Music Awards Japan.

Monster es la versión en inglés de uno de sus mayores éxitos. El tema integra a la perfección los géneros pop y rock, con ejecuciones cromáticas de jazz y una caída sísmica al estilo EDM. Debido a la naturaleza cinematográfica de la canción se convirtió en la banda sonora del anime Beastars.

4. 'VBS', Lucy Dacus

Las mejores letras no solo son poéticas y descriptivas, también son aquellas que narran experiencias reales, con las que los artistas recrean una imagen a medida que avanzan sus ritmos y estrofas. La cantautora Lucy Dacus es una maestra en este oficio.

Su canción VBS toma su historia de las propias vivencias de Dacus en el campamento cristiano, donde corrientes subterráneas más oscuras de inquietud y nihilismo corren por debajo de su piedad. La canción rebosa de detalles que piden ser explorados en una novela o un largometraje. "Tu papá se mantiene bajo las mangas durante el verano por una razón / Tu madre usa su maquillaje extra grueso por una razón", canta.

3. 'All Too Well', de Taylor Swift

All Too Well es una balada que habla sobre una ruptura amorosa y que se incluyó en Red, el álbum que la artista grabó en 2012. Ahora, Taylor Swift ha versionado su propio tema.

La versión extendida es una mejora de un diseño que Swift ha hecho suyo a lo largo de su carrera, es decir, baladas sobre los entresijos del amor. La canción, sobre la relación entre Taylor Swift y Jake Gyllenhall, enseña a una artista más madura, que está recuperando su narrativa y ocupando su tiempo y espacio. S

2. 'Essence', de WizKid con Justin Bieber y Tems

Essence de Wizkid ya era una pista destacada en su álbum de 2020, Made in Lagos, gracias a la ayuda de su compañero artista nigeriano Tems. Sin embargo, la canción no ha dejado de sonar en cada local este 2021 tras el lanzamiento del remix junto a Justin Bieber. Se trata de una oda al anhelo, a la lujuria y al amor.

1. 'Pepas', de Farruko

Pepas, del puertorriqueño Farruko, se ha convertido en la canción del año para la revista Time.

Con un embriagador ritmo de reguetón y alguna que otra pincelada de guaracha, rama de la música latina, Pepas es todo un tema triunfante, enriquecido con una buena y necesaria dosis de EDM. Un chute de energía que ha impulsado a Farruko a todas las listas de éxitos.