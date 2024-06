¿Qué ha pasado con los cinco integrantes de One Direction? Por qué y cuándo se separó la boyband

Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Harry Styles no sabían cuando se presentaron a Factor X en 2010 que iban a salir del programa como grupo. One Direction se convirtió en la boyband del momento con millones de fans por todo el mundo. A día de hoy, mucha gente sigue escuchando su música, pero ¿Dónde están ahora?

Cinco discos de estudio, cuatro giras mundiales, una gran colección de premios MTV VMAs, Billboard o Brit Awards y canciones con millones de reproducciones como What Makes You Beautiful, Kiss You, Little Things, Live While We’re Young o Story Of My Life.

Casi diez años después de su separación, el legado que dejó la banda británica One Direction es imborrable.

Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Harry Styles se conocieron en 2010 cuando se presentaron en solitario al programa The X Factor. Ninguno de ellos logró ganar, pero les dieron una segunda oportunidad uniéndolos como grupo musical y arrasaron mundialmente hasta vender más de 200 millones de discos en solo cinco años.

En noviembre de 2011, se estrenó su primer disco Up All Night colocándose en lo más alto de las listas de éxitos, al igual que con sus siguientes álbumes Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013) y Four (2014).

Por qué se separó One Direction

En 2015, Zayn Malik anunció que abandonaba la banda, un mensaje que decepcionó a sus fans. Como explicó años después, reveló que "quería ser el primero" en sacar un disco en solitario. "Soy un chico pasivo, pero cuando se trata de mi música y mi negocio, soy serio y competitivo. Así que quería ser el primero en ir y hacer lo mío", dijo el artista de 31 años.

Tomlinson, Payne, Horan y Styles continuaron con el grupo y llegaron a publicar el disco Made in the AM. No era lo mismo sin Malik, así que pocos meses después decidieron tomarse un descanso y disolver la banda.

Dónde están ahora los integrantes de One Direction

Los cinco jóvenes han seguido adelante con sus carreras artísticas, aunque lo cierto es que no todos han tenido el mismo éxito y han optado por centrarse más en su vida personal.

Harry Styles

Harry Styles (30 años) ha sido el triunfador absoluto tras la disolución de 1D. Sus tres discos ―Harry Styles, Fine Line y Harry's House― le han permitido conquistar a millones de fans y la industria y ganar tres premios Grammy, entre muchos otros. Su última gira Love on tour logró recaudar solo con la venta de entradas 617.3 millones de dólares.

Más allá de la música, hemos podido ver su faceta interpretativa en varias películas como Dunkerque, Eternals, Don't Worry Darling o la más reciente My Policeman.

El británico ha mantenido relaciones con Camille Rowe y Kiko Mizuhara, sin embargo, su romance más popular fue con la actriz Olivia Wilde. Comenzaron a salir en 2020 y dos años más tarde anunciarían que habían roto por sus apretadas agendas. Los dos estaban demasiado ocupados para sacar tiempo para cuidar su relación.

Zayn Malik

Zayn Malik fue el primero en saltar al estrellato tras salirse del grupo con su single Pillowtalk y el disco Mind of Mine. Parecía que podía convertirse en una superestrella, ya que incluso logró colaborar con Taylor Swift o Sia, pero el apoyo de sus fans fue desapareciendo y sus dos últimos discos, Icarus Falls y Nobody is Listening, no destacaron demasiado.

Su relación con Gigi Hadid ocupó todas las portadas en 2015. Parecía idílica y tuvieron una hija en 2020, Khai, hasta que la madre de la modelo, Yolanda Hadid, demandó al cantante por agresión y este aceptó los cargos para evitar entrar en prisión. Zayn y Gigi rompieron a los pocos meses.

Louis Tomlinson

Louis Tomlinson (32 años) lanzó Just Hold On junto al DJ Steve Aoki y poco después Miss You. Su primer disco, Walls, no llegó hasta 2019 y en 2022 sacó el segundo, Faith In The Future. El británico ha tenido éxito en la industria, aunque poco comparado con algunos excompañeros. Se sumó como jurado a la decimoquinta temporada de The X Factor en 2018.

Personalmente, estos años no han sido sencillos para él porque su madre falleció de leucemia poco después de la disolución de la banda. En 2019, su hermana también perdería la vida a causa de una sobredosis. El artista mantuvo una larga relación con Eleanor Calder con idas y venidas. En una de estas pausas, nació su hijo Freddie en 2016. Fue el primer miembro de 1D en tener descendencia.

Niall Horan

El irlandés de 30 años ha sido el segundo de One Direction con más reproducciones en Spotify. Niall Horan lanzó en 2016 el single This Town, que iría incluido en el disco Flicker, que saldría poco después, y alcanzaría un importante éxito. En 2020 estrenó el álbum Heartbreak Weather y en 2023 The Show.

Ha debido compaginar su carrera artística con el diagnóstico de ansiedad y un trastorno obsesivo-compulsivo. Desde 2020, mantiene una relación con Amelia Woolley, una joven de 27 años.

Liam Payne

Liam Payne (30 años) debutó en solitario en 2017 con la canción Strip That Down, coescrita con Ed Sheeran. El británico ha colaborado con artistas como Rita Ora (For you) para la banda sonora de Cincuenta sombras liberadas o con reyes de la música latina como J Balvin. En 2021, vio la luz su primer y único disco LP1.

Estuvo saliendo con la cantante Cheryl Cole y en 2017 tuvieron a su hijo Bear Grey Payne, aunque rompieron un año después. Desde 2020, se le relaciona con la actriz de Gossip girls Katie Cassidy.

Han pasado casi diez años desde la separación de One Direction y cada uno ha seguido un camino en la vida. Algunos se han centrado en su carrera, mientras que otros han priorizado a su familia.