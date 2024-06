¿Qué pasó entre Michael Jackson y Tommy Mottola? La polémica entre el rey del pop y el exmarido de Mariah Carey

Año 2001. Aunque acorralado por las denuncias de abusos sexuales a menores y con su imagen en entredicho, Michael Jackson seguía gozando de su privilegiado status de estrella mundial de la música y el lanzamiento de su 11º álbum de estudio, Invincible, fue recibido con entusiasmo por los fans del cantante de Thriller.

En ese momento Jackson no lo podía imaginar, pero este fue su último disco de estudio y el que marcó sus últimos años en la música hasta que murió en 2009. Con él puso fin a su relación con la discográfica Sony y dio comienzo a una guerra sin cuartel con Tommy Mottola —el que ha sido marido de Thalía hasta hace solo unos meses—, el todopoderoso jefe de Sony en aquel momento. Una enemistad que después dio pie a todo tipo de especulaciones y conspiraciones sobre el triste final del rey del pop.

Duelo de gigantes

Mottola y Jackson fueron durante mucho tiempo un dúo de éxito: el primero fue el productor musical del segundo durante años y juntos firmaron algunos de los grandes éxitos del cantante. Pero esa relación comenzó a deteriorarse y con el lanzamiento de Invincible terminó de explotar.

El disco en el que Jackson había trabajado durante más de cuatro años se convirtió en el más caro de la historia, pero paradójicamente el presupuesto para su promoción fue recortado drásticamente por las desavenencias entre el productor y el artista, quien se negó hacer una gira de conciertos por su lanzamiento ante el desafío de la discográfica.

Las diferencias entre ellos también se hicieron evidentes con la elección de los sencillos del disco. El primero fue You Rock My World, decisión que tomó la discográfica de manera unilateral: Jackson quería que fuese Unbreakable.

El lanzamiento del segundo single, Cry, también estuvo rodeado de polémica tras el rechazo por parte del músico a participar en el videoclip por el poco dinero que se destinó a su grabación. Y con el tercer sencillo, no hubo videoclip.

Claro que todo tenía su explicación: justo antes de la salida de Invincible, Jackson ya había comunicado su decisión de romper su relación con la discográfica antes de que finalizara su contrato y recuperar los derechos sobre sus canciones para explotarlos él mismo.

"Así que estoy dejando Sony, soy un agente libre. Les estoy dejando y ellos están enfadados conmigo porque yo solo hice muy buenos negocios. Su forma de vengarse es tratar de destruir mi álbum. Pero yo siempre dije que ustedes saben que el buen arte nunca muere. Y Tommy Mottola es el diablo", fue el primer ataque público que dirigió el cantante a su enemigo durante la promoción del disco en Londres en junio de 2002.

Es el diablo

El enfrentamiento entre Jackson y Mottola ya era un secreto a voces pero fue a más durante las siguientes semanas. El discurso del artista en un evento de la National Action Network —una de las más influyentes organizaciones por los derechos civiles del mundo— celebrado en julio en Nueva York corrió como la pólvora por todo el mundo.

En su intervención ante los micrófonos, el cantante de Billie Jean acusó a las grandes compañías musicales de maltratar y conspirar contra sus artistas: "Roban, engañan, hacen todo lo que pueden… especialmente con los artistas negros". Pero el plato fuerte llegó cuando dirigió sus acusaciones directamente contra el productor: "Tommy Mottola, es el presidente de la división de discos. Él es malo, es un racista y es muy, muy, muy diabólico".

El enfrentamiento duró meses y Jackson fue más allá de las palabras, portando en numerosas ocasiones pancartas de Mottola transformado en demonio y acusándole, además, de haber silenciado a otros artistas, entre ellos Mariah Carey, que fue mujer del productor entre 1993 y 1998, y gran amiga del artista.

"Después de divorciarse de Tommy vino hacia mí llorando, estaba llorando tanto que la tuve que controlar y me dijo que era un hombre malo", declaró sobre ella para echar más leña al fuego.

Desde la compañía no tardaron en reaccionar y calificaron todas esas declaraciones de ridículas: "Parece extraño que haya escogido lanzar ese desagradable e infundado ataque contra una empresa que ha promovido su carrera durante muchos, muchos años".

Su mujer, la cantante Thalía, que celebró su boda con Mottola en el año 2000 y a la que acudió Michael Jackson en calidad de amigo cercano de la pareja, también decidió intervenir para defender al productor. "Mi marido se casó con una mexicana, entonces no veo lo del racismo. Además, promovió todo el boom latino en Estados Unidos promocionando desde a Gloria Estefan hasta a Julio Iglesias. Muchas veces, los artistas que no aceptan que ya las ventas de sus discos no son tan grandes como antes inventan excusas", aclaró sobre esas acusaciones.

Finalmente, fue el rey del pop el que ganó la batalla y Mottola se vio obligado, entre otros motivos por las acusaciones de racista, a abandonar Sony.