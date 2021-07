LA ARMY, ESTAFADA

¿Qué pasó con la participación de BTS en la final de la Eurocopa?

Buena parte de la ARMY de BTS no se perdió la retransmisión de la final de la Eurocopa entre Reino Unido e Italia. Seguramente no les importó demasiado la victoria de los italianos, lo que querían era escuchar Butter sonando en los altavoces del estadio de Wembley de Londres. No fue posible. La canción no sonó en televisión y la sensación de estafa fue desmesurada. ¿Qué pasó con la promesa de la UEFA? ¿Hubo o no hubo aparición de los coreanos?