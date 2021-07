Los tres vídeos de BTS en la Eurocopa que no te debes creer

Se había anunciado que los chicos de BTS sonarían el estadio de Wembley (Londres) durante el partido de la final de la Eurocopa y el ejército ARMY se había preparado a conciencia para disfrutar de Butter en directo.

Sin embargo, el ansiado momento no llegó y los fans del grupo coreano evidenciaron su malestar en las redes sociales. El grupo había sido el que más votos había conseguido de entre los cuatro candidatos que se propusieron para sonar en la cita deportiva y sus seguidores no entendían nada. ¿Por qué no habían escuchado Butter en el estadio?, ¿les había engañado la organización?

No, la organización de la Eurocopa no engañó a nadie. Butter sí sonó en Wembley, pero lo hizo durante el descanso de medio tiempo. Así, como se trataba del intermedio, las televisiones no estaban retransmitiendo la señal en directo y los fans se quedaron sin ver su esperadísimo momento. Los canales estaban emitiendo publicidad.

"La EURO aclaró que cuando sonara Butter no iba a estar televisado, solamente los espectadores que acudieron al estadio lo iban a escuchar. Esto me hace suponer que Butter sonó durante el descanso", explican en el canal especializado EL MUNDO DEL KPOP. "Durante el descanso las televisiones nos mandan a los anuncios, entonces es ahí cuando Butter se escuchó. También pudo ser antes del partido o después del partido durante la celebración", añaden.

Los vídeos que no te puedes creer

En las redes sociales se han viralizado varios vídeos en los que se afirma que suena Butter en el estadio de Wembley, pero lo cierto es que no corresponden a la fecha real del partido de la final de la Eurocopa.

Este vídeo fue publicado el 9 de julio, mucho antes de que Inglaterra e Italia disputasen la final.

Este vídeo corresponde a las pruebas de sonido de otro día

Este vídeo es de un partido de Francia