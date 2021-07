BTS: quiénes son los protagonistas musicales de la final de la Eurocopa

La Eurocopa 2020 llega a su final. Este domingo 11 de julio las selecciones de Inglaterra e Italia se enfrentan en el estadio de Wembley —en Londres— para jugar el último partido de la competición. Antes de que la pelota se ponga en movimiento, tiene lugar una actuación musical protagonizada por BTS.

Bangtan Sonyeonda, más conocido como BTS, es uno de los grupos K-pop más populares del mundo. La música que interpretan ha conseguido traspasar la frontera del idioma, conquistando millones de seguidores lejos de las fronteras del continente asiático.

Fue en el año 2010 en Seúl cuando se formó BTS. Su base principal es el estilo hip hop, pero ha ido adaptándose a diferentes géneros a lo largo de los años. Sus integrantes — Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook— han sido coronados artistas revelación en Asia, donde su sencillo de debut —publicado en 2013— 2 Cool 4 Skool se convirtió en todo un éxito.

A lo largo de los años BTS ha ido ganando peso, conquistando seguidores de diferentes paetes del mundo, convirtiéndose en el grupo más importante de la nueva era coreana.

¿Qué significa BTS?

BTS nace de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que significa 'Boy Scouts a prueba de balas'. Este nombre se debe a que buscan "dejar de lado los estereotipos, críticas, y expectativas dirigidas como balas hacia los jóvenes". En 2017, la banda dio a conocer que BTS también tendría otro significado: "Beyond The Scene" (Más allá de la escena), frase con la cual buscaban posicionar su nueva identidad de marca ante los ojos del mundo.

Fue en el año 2017 cuando consiguieron alcanzar la fama internacional, sobre todo en Estados Unidos. Su EP Love yourself: her debutó en el séptimo puesto en Billboard 200, la mejor posición obtenida por un artista o banda coreana. Después, su éxito se aceleró alcanzando en 2018 con el álbum Love yourself: tear —que alcanzó el número uno de la lista Billboard—, una posición que repitieron con Love Yourself: Answer (2018), Map of the Soul: Persona (2019) y Map of the Soul: 7 (2020).

¿Quiénes son los integrantes de BTS?

BTS está integrado por siete cantantes: RM, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, Suga y V RM es el líder del grupo. Rapero, bailarín, compositor, productor y modelo, fue el primero en sumarse a BTS gracias a una audición. A sus 25 años, RM es el que ha compuesto el mayor número de canciones de la banda. J-Hope es otro de los integrantes de esta banda coreana. Rapero, coreógrafo y bailarín, ganó varios certámenes de baile antes de desembarcar en BTS.

Jimin nació en Geumjeong-gu, Busan —Corea del Sur—. Aprendió y practicó bailes urbanos y danzas modernas antes de ser parte de BTS. Por su parte, Jin es vocalista y bailarín, pero también compone y trabaja como modelo. Estudió arte dramático en la Universidad Konkuk. Actualmente sigue estudiando un posgrado.

Jungkook se hizo popular por la interpretación de covers Snoop Dog, Bruno Mars y Wiz Khalifa. Es cantante y bailarín de la banda, pero también ejerce como compositor, productor y modelo. Por su parte, Suga —natural de Daegu,ciudad al sudeste de Corea del Sur—formó parte del grupo underground D-Town antes de sumarse a BTS.

El séptimo integrante de BTS es V. Graduado en la Korean Arts High School en 2014, destaca por su destreza con el saxofón, un instrumento que aprendió a tocar cuando era niño.

Los éxitos de BTS