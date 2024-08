Qué hacía Tini antes de triunfar en la música: sus parejas y su faceta como actriz

Martina Stoessel, más conocida como Tini, es una cantante, actriz y compositora argentina nacida el 21 de marzo de 1997. Ahora es una de las artistas más afamadas del país sudamericano, tanto que hasta Coldplay va a sacar una colaboración con ella. Pero antes de alcanzar el éxito en la música, la artista empezó en otra disciplina.

Y es que su trayectoria en el mundo mediático comenzó con Martina como actriz, con tan solo 10 años, donde interpretó un pequeño papel para la mítica serie Patito Feo.

Aunque su verdadero salto a la fama se lo debe a Violetta, el proyecto audiovisual que lanzó a la artista a todo el mundo, convirtiéndose en una verdadera estrella de Disney Channel.

Desde el 12 de mayo de 2012, la primera emisión de la serie, Tini no ha dejado el mundo del espectáculo, participando en diferentes proyectos que la han llevado a ser la estrella que es hoy en día.

La vida personal de Tini

Aunque nunca ha sido la idea principal de la artista, su vida personal ha tomado gran parte de su fama. Junto a sus anteriores parejas ha sido protagonista de muchas polémicas.

Al ser conocida desde adolescente ha vivido todas sus relaciones bajo la atenta mirada de la opinión pública, por lo que hemos sido testigos de sus amores y desilusiones.

La primera relación que conocemos es con Peter Lanzani, un actor y cantante argentino, con quien mantuvo una relación de aproximadamente dos años y que captó la atención de miles de fans de los actores.

Tini Stoessel y Peter Lanzani | GTRES

A finales del 2015 lo dejaron definitivamente, lo que abrió paso a la siguiente pareja de la cantante. Se trata de Pepe Barroso Silva, el modelo y actor español con el que grabó un videoclip donde surgió el amor. Aunque tras cuatro años la pareja puso fin cordialmente a su romance.

Tini Stoessel y Pepe Barroso Silva | GTRES

Y si hablamos de una pareja de la intérprete de Miénteme, tenemos que destacar la de Sebastián Yatra, con quien protagonizo uno de los romances más populares del show business.

Comenzaron como amigos al grabar un videoclip y se fue desarrollando su relación amorosa, y aunque al principio negaban los rumores, finalmente decidieron demostrar su amor a todo el mundo.

Incluso crearon varios proyectos juntos, desde la participación de Martina en el videoclip de Cristina, canción que en ese entonces los fans creían que iba dedicada a ella, aunque ahora la relacionan con Aitana, la pareja actual de Sebastián.

“Decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón”, fueron las palabras con las que se despidieron de su amor en redes sociales.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra | GTRES

La última pareja conocida de la cantante es el futbolista argentino Rodrigo de Paul. Fueron pillados en Ibiza cuando en teoría el deportista se encontraba en trámites de divorcio con su exmujer y madre de sus hijos Camila Homs.

Se vieron expuestos a muchas críticas por la situación en la que se encontraba el argentino, de las cuales siempre se ha defendido la artista, "Yo no me cargué ninguna familia, la verdad. Tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema", comento la intérprete de Cupido en una entrevista. Aunque a día de hoy no se encuentran en pareja sí han sido vistos juntos nuevamente.