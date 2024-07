Aitana comparte un video llorando con sus fans: "Es mucha presión, es muy complicado"

Aitana suele comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales, ahora lo ha hecho mediante su canal de difusión en WhatsApp.

Tras ver un video edit que algún fan ha realizado sobre la gira 11 Razones Tour , la cantante se ha emocionado y ha decidido contarlo a través de su canal.

La intérprete de Las Babys, ha conseguido hacer sold out en sus dos conciertos en el Bernabéu para los días 28 y 29 de diciembre de este año 2024.

Es inevitable ver todo lo que ha conseguido la artista, pues ella misma echa la vista atrás y aún no comprende muchos de sus éxitos, así lo contaba en el video publicado donde decía: "Cuando estás todo el tiempo trabajando y en la rueda de vivir el momento, no tienes un momento real de parar y decir, 'Vale, ¿qué es lo que he conseguido?".

"Es mucha presión, es muy complicado. Cada día son cosas nuevas. Y lloro porque ya he ido a ver varios shows. Este año he ido a ver un montón. También fui a ver el de Karol G y el de Taylor Swift, mujeres que admiro muchísimo. De repente ves el Bernabéu lleno y dices “¡Madre mía! ¿Qué va a pasar cuando yo esté ahí?", contaba Aitana en el vídeo.

"Gracias por recordarme vosotros diariamente que puedo con todo con esto. Es mi pasión, mi vida, mi ilusión, mi todo", terminaba el video despidiéndose y dando las gracias por los conciertos y por todo el trabajo que realizan sus seguidores.