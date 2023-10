Por qué Zahara compuso 'Esto no es una canción política' y su miedo a publicarla

Zahara interpreta en uno de sus conciertos su canción 'Esto no es una canción política'. | Youtube Zahara 'Esto no es un documental'

Para contar la historia de Esto no es una canción política sin dejarse ni una coma, Zahara tiene que empezar desde el origen de todo, lo que hizo saltar por los aires la imagen de "la chica más dulce y sexy de España" que se tenía sobre ella en la industria musical. Lo que provocó que dejara de serlo para un sector del país que la acusó de ser ofensa extrema a la virgen por la portada de su disco Puta (2021).

Muchos entendieron que su posado caracterizada como una virgen con la banda de Puta adornando su torso era un claro mensaje: la cantante estaba insultando a la virgen. Lejos de eso, lo que la de Jaén pretendía era denunciar el sufrimiento de la mujer. "Es una denuncia a la presión con la que vivimos las mujeres por ser perfectas, por tener que ser madres y por todas las veces que nos han llamado puta".

Un disco convertido en catarsis donde la cantante cantó a todos los acosos, traumas y violencia propia del patriarcado que ha sufrido desde que en el colegio la apodaron merichane, como su canción, una pieza musical que hoy es uno de los alegatos feministas más importantes del país.

El punto más álgido llegó en agosto de 2021, cuando un partido político denunció el cartel del anuncio de un concierto de la artista en Toledo y provocó que se retirara. El nombre de Zahara llenó la prensa y los medios de comunicación, se convirtió en trending topic mundial y en la persona más famosa de España (por un día).

Qué es 'Esto no es una canción política' y por qué Zahara la compuso

Esto no es una canción política nace como respuesta a todo eso, y todo lo que vendría después.

"Apenas hablaba [en los conciertos] porque sentía que las canciones ya tenían el mensaje suficiente como para que necesitara añadir nada más". Hasta que, tras el movimiento provocado por el asesinato homófobo de Samuel Luiz, habló de la homofobia y al machismo para introducir su tema Hoy la Bestia Cena en Casa (2018) —el germen del tono reivindicativo en su carrera musical— en un concierto y se viralizó.

"A las bestias que le llamaron maricón antes de matarlo. A las bestias que niegan la violencia homófoba, a las bestias que nos acosan, las bestias que nos insultan, las bestias que nos señalan, las bestias que nos violan, las bestias que nos matan".

El uso de las palabras de aquel vídeo se desvió para instrumentalizarse políticamente e hizo que la cantante se sintiera "manipulada". "Ese discurso, que nació en un lugar de seguridad, acabó en las manos de personas que se lo arrojaban y estaba completamente fuera de mi control".

"Empezó a darme miedo. Decidí no volver a hacer este discurso, fruto de ese miedo no solo en las redes sino a que de verdad me pudiera suceder algo". Un miedo que estalló cuando filtraron su teléfono en X (conocida como Twitter) y en un chat erótico, que provocó que le llegaran infinidad de mensajes de odio y amenazas.

El día que Zahara sintió el impulso y la necesidad de escribir Esto no es una canción política llegó cuando un día cualquiera, la cantante iba en el metro con su hijo y una mujer se sentó a su lado. Iba mirando Instagram y no le dejaba de aparecer la cara de la autora de Puta. "Solo sentía el pánico de que me reconociera, que me dijera algo estando con mi hijo y sentí esa vulnerabilidad, ese asco de estar allí y sentirme completamente expuesta, desnuda, vulnerable".

Entre las exigencias de quienes la repudiaban en redes sociales, los usuarios pedían a la cantante que dejara de hablar de política y se dedicara a eso: a cantar. Y así lo hizo Zahara. "Me daba tanta rabia que cuando me puse a escribir lo que me salió era decir: 'vale, has ganado. No voy a hablar de las bestias, no voy a hablar de la violencia homófoba, de la violencia machista, no voy a hablar de lo que me atormenta, de lo que sufro y me voy a dedicar a hacer una canción preciosa para ti, que es lo que quieres. Toma, tu canción".

Esta balada, como la describe la artista, es un relato de todas las cosas de las que le han querido prohibir hablar y todo aquello naif y superficial que pertenece a ese lado cómodo del arte. Es una liberación que, para salvaguardar de cualquier ataque o peligro, Zahara quería que se quedara en los conciertos en vivo, sin publicarla.

"Quería que esta canción viviera solo en la rave, en un lugar de seguridad. Pero es que cada vez que la cantábamos, la gente se volvía loca. Había una energía brutal que llegaba al escenario y convertía ese momento en el más álgido de todo el concierto. Y esto hizo que el miedo se hiciera cada vez más pequeño. También hay una razón de peso: hemos visto cómo se han retirado libros de la biblioteca, cómo se han censurado obras de teatro, cómo se han cancelado proyecciones de películas infantiles. Y todo esto lo han hecho las mismas personas que intentaron cancelar mi concierto y que censuraron la portada de mi disco. Solo que entonces no tenían poder y ahora sí", reflexiona al final de su propio documental la cantante.

"Yo no quiero ser mi propia censora. Así que voy a publicar la canción el 13 de octubre".

ESTO NO ES UN DOCUMENTAL - Cap03. Esto no es una canción política

Letra 'Esto no es una canción política', de Zahara

El 12 de agosto de 2021 volvía a casa en tren

Una mujer estaba a mi lado viendo a su lado una foto de una vírgen con una banda de PUTA

Sólo que la vírgen no era vírgen

Y la PUTA, era YO

Me miró a su lado para comprobar que mi cara era la misma a la que acaba de darle like

Yo no pude ver si lo hacía para crucificarame o bendecirme

Viajamos siendo dos desconocidas la una para la otra

Pero mi cara estuvo en sus manos un buen rato

Mientras mi hijo a mi otro lado escuchaba Michael Jackson

Hoy es XXX

Y esto no es una canción política

Esto no es una canción política

No voy a dedicársela a nignuna bestia

No voy a hablar de quienes violan

No condenaré la violencia homófoba

No contaré que un día fui la mujer más famosa de España

NI que tenía miedo a que me apalearan

Esto no es una canción en la que me abra las vísceras, las entrañas

No está escrita bajo los efectos de la rabia

Esto no es una canción autobiográfica

Esto no es una canción política

No voy a hablar de drogas ni de religión

Ni de libertad de expresión

Porque la libertad de los bares es mucho más importante

Mi misión es que no se ofenda nadie

No diré nada que pueda ser censurable

No importa si no me entienden

Yo solo quiero ser madre

No necesito reivindicarme

Esta canción no es arte

No es fruto de la impotencia y la ira

Es una canción aséptica y fría

Está completamente vacía

Esta canción ni siquiera es mía

Esto no es una canción política

Habla de los rayos del sol y el yate

Del bronceado perfecto

De la serie que no puedes perderte

Esta canción está llena de caritas sonrientes

No habla de mi reputación

No tiene remordimientos

No es víctima del patriarcado

Ni sale en el telediario

No se duerme pensando en las consecuencias de sus actos

No carga contra sus mandatarios

Esta canción defiende a muerte su bandera y su estado

Esta canción nunca será exiliada

Esta es una canción aria heteronormativa blanca

Esta canción es una puta balada

Esta canción es una puta balada

