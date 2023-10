Zahara, sobre 'Esto no es un documental': "Conseguimos convertir en humor lo que para mi fue muy traumático"

Pasamos de ser Cuerpos especiales a Amigas y conocidas. Zahara ha tenido cinco veces covid y esta también es su quinta experiencia en nuestro programa. Charlamos con ella de su (no) documental, su disco Puta y el cierre de esta etapa en la rave final.

Zahara sabía que "algo pasa" cuando los invitados repiten en Cuerpos especiales cinco veces, así que ha venido bien cargada con cosas de casa para llenar la taquilla oficial que le acabamos de otogar: unas bragas bien bonitas, un pantalón, un cuaderno y su bolígrafo favorito.

Le va a venir muy bien para cuando una noche de fiesta le coincida por la zona y necesite un kit de supervivencia. Nos la ha firmado con una declaración de amor en toda regla: "Más ilusión que con las lentejas de mi tía Loly".

La taquilla de Zahara en Cuerpos especiales

Este martes estrenaba la tercera y última parte de 'Esto no es un documental', la serie de grabaciones en las que cuenta el proceso de creación de Puta, su álbum de estudio más aclamado, venerado y criticado, del que a su vez nació el tema Esto no es una canción política como respuesta a los que se sintieron incómodos con las letras y censuraron el cartel. En el álbum, transforma lo individual en colectivo retratandolas distintas violencias que las mujeres sufren cada día.

El testimonio de su madre en este pseudodocumental todavía le estremece. "Ha sido muy fuerte porque yo no había hablado con ella del disco. Sí de los abusos, del maltrato, de todo lo que ella había vivido, pero no de estos vídeos, en los que yo contaba que me llamaban puta en el colegio", relata antes de explicar que tuvo que ser Guillermo Guerrero, su fiel escudero, compañero y amigo del sello, el que sentó a su madre para preguntarle cómo lo habían recibido. "Lloraron pero les reconfortaron los comentarios de la gente y cómo les había ayudado a ellos", cuenta.

Todavía hay material para hacer algo más, pero se alegra de no haber tenido que ver las horas de material infinito. "Este marrón se lo comió Guille, se lo agradezco, por seleccionar una frase de tres segundos en un vídeo de cuatro horas".

Portada de 'Puta', el nuevo disco de Zahara

Esto No es un Documental se divide en tres capítulos. El primero habla de las raves, el segundo de PUTA y el tercero de Esto no es una canción política. "La canción solo se entiende en las raves porque es un formato al que yo llego a través de la música electrónica, porque ahí puedo tirarme al suelo y bailar como si me lo estuviese follando", explica. El disco generó muchísima controversia pero el colmo llegó cuando un partido político de Toledo quiso censurar el cartel de su concierto porque "vulneraba" la imagen de la Virgen.

De ahí surgió Esto no es un canción política. "Recibí acoso por parte de fanáticos que me mandaban amenazas, publicaron mi teléfono en Twitter...", recuerda. "Guille ha conseguido convertir eso en humor, consiguió darle un giro a algo que para mi fue muy traumático, de tener que volver a mi psicóloga".

El próximo 16 de noviembre será el final de la gira en Las Ventas de Madrid, donde ya está colgado el cartel de sold out. "Esto muy feliz de cerrar esta etapa así", celebra. Por si fuera poco el éxtasis,Puta ha sido nominado al Latin Grammy como Mejor álbum de Música Alternativa. "Me llegó un Whatsapp y pensé que se habian equivocado", bromea.

