Quevedo responde a las comparaciones con Bad Bunny: "Yo siempre voy con la bandera por delante"

Con la salida de EL BAIFO, el esperado tercer álbum de estudio de Quevedo, las opiniones han estado muy divididas en cuanto a si las canciones están al nivel de sus grandes temas, pero lo que nadie ha discutido es que este disco está plagado de homenajes a su tierra, las Islas Canarias.

Sin embargo, el hate en las redes se ha expandido con comentarios que acusan al cantante de LA GRACIOSA de haberse copiado de Bad Bunny al lanzar un disco que ensalce sus raíces, tal y como él dijo en Debí tirar más fotos.

En una reciente entrevista concedida al canal de YouTube Grimey TV, el cantante se ha sincerado sobre estos comentarios.

Su orgullo canario

Sobre las comparaciones, el artista ha sido claro: "Yo lo entiendo, y te miento si te digo que ese álbum no me encanta y que no me inspira como artista".

Sin embargo, ha querido dejar claro que él no ha copiado a Bad Bunny, pues su reivindicación de las islas siempre ha estado presente de una forma u otra, incluido en su primer disco.

"Quien haya seguido mi carrera desde el principio", comenzó exponiendo, "sabe lo que ha estado ligada mi carrera con Canarias. Mi carrera siempre ha estado ligada a aquí. Yo siempre voy con la bandera por delante, con mi acento y orgulloso de ser de aquí".

Crítica a la apropiación cultural

Pero Quevedo no ha querido defenderse sin más, sino que se ha sumado a las críticas, pero esta vez contra aquellos que se apropian de las culturas ajenas, ya sea para lucrarse o sumarse a la moda.

"Yo siento que el álbum de Bad Bunny es una cosa muy única y muy para ellos. Y yo siento que es como, después de toda la opresión que han sufrido como pueblo, es un regalo para ellos y que la gente de fuera se intente apropiar de eso, jode", explica el canario.

Sin embargo, Quevedo no está de acuerdo con el hate desproporcionado que se estila, sino que ha hecho un llamamiento a que todos nos abanderemos nuestras culturas, en lugar de apropiarnos otras: "La cultura es la cultura y se respeta. Tú tienes la tuya y es brutal".