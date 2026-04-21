Quevedo desvela la fecha de 'El Baifo' y adelanta cómo suena su colaboración con Elvis Crespo

Quevedo ha anunciado este lunes por la noche que publica "esta semana" su tercer álbum, El Baifo, y lo ha hecho con un espectáculo de drones que ha congregado a miles de personas en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad.

Tras dejar varios mensajes crípticos en sus redes sociales en las últimas semanas, el artista reunió a sus seguidores en la playa de Las Canteras, donde tuvo lugar un espectáculo de luces de más de diez minutos que reveló la publicación del nuevo disco.

Cuando daban las 21:00 horas (hora canaria), decenas de drones fueron volados desde la zona de La Puntilla y se desplazaron en el aire sobre el mar para formar la frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un cabrito, un baifo en el habla popular de Canarias.

Después de mostrar una silueta del Roque Nublo, del Teide y de una pintadera, el espectáculo de drones mostró en el firmamento que El Baifo verá la luz "esta semana", e incluso esbozó lo que se presume que puede la portada del álbum, con la cabeza de un baifo y las ocho estrellas, que representan a todas las Islas Canarias

Pasados unos minutos del fin del juego de luces, los altavoces que recorrían toda la playa de Las Canteras hicieron sonar Ni Borracho —el primer sencillo del álbum, lanzado durante el carnaval— y Somos Costeros —el clásico de Los Gofiones, uno de los referentes del folclore canario—, lo que movilizó a bailar a los miles de presentes en la playa.

Tras sonar ambos temas, hubo un silencio que precedió el adelanto de una de las canciones del nuevo álbum, la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo, una canción con especial mención a la isla de La Graciosa.

El Baifo será el tercer disco en la carrera de Pedro Luis Domínguez Quevedo, que a sus 24 años es uno de los cantantes españoles más escuchados en todo tipo de plataformas.

Antes publicó Donde quiero estar (2023) y Buenas noches (2024), a los que precedió su colaboración con Ed Sheeran2Step (2022) y el megaéxito global de su sesión con el productor argentino Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (también 2022), más conocida por el público español como Quédate.