Siete datos de "Quédate" de Quevedo y Bizarrap: la hicieron en menos de seis horas, Quevedo la aborrece y tiene una versión en tango

La BZRP Music Sessions #52, la canción que el productor argentino Bizarrap hizo con el cantante español Quevedo y que todo el mundo conoce como "Quédate", fue un fenómeno insólito de la música latina —hasta que llegó la sesión con Shakira y de nuevo batió todos los récords—. Se convirtió en la canción más escuchada en España y en el mundo durante el verano de 2022 y gracias a ella el trapero canario pasó de ser un cantante emergente a convertirse en una estrella internacional.

Durante meses, "Quédate" acaparó cientos de titulares por las cifras astronómicas que alcanzó, además de por las curiosidades y anécdotas que rodearon a la canción y a sus dos autores. Aquí recopilamos algunas curiosidades sobre este superéxito de los últimos años:

1. Una recomendación por X y un viaje a Argentina

El conocido productor argentino contó a la edición mexicana de la revista GQ que conoció de la existencia de Quevedo cuando alguien se lo recomendó por X (antes Twitter): “Che, escuchate a este pibe”. En sus palabras, cuando le escuchó se volvió “loco”, pero no le buscó. Aprovechó que el canario viajó a Argentina para grabar un vídeo con Duki para contactar con él y conocerlo.

“Cuando vio que yo iba a ir a Argentina para grabar el vídeo y todo de eso de Cayó la noche, me habló por Instagram”, confirmaba Quevedo a Pablo Motos en El Hormiguero sobre ese primer contacto con Biza. “A mí me cae de locos. El pibe es como supernormal, con todo lo que ha hecho en la industria”, señalaba el canario.

2. En menos de seis horas, lista la canción

Tras el encuentro, Quevedo y Bizarrap se metieron en un estudio de Buenos Aires a grabar el beat que el argentino ya tenía en mente. “En cinco o seis horas hicimos la canción. En una noche se escribió”, afirmó el productor.

3. Quevedo no quería el "Quédate"

Efectivamente, cuando Bizarrap le presentó la letra de la canción al canario, este quiso eliminar su famoso y cantado estribillo. Según su opinión, la parte de "Quédate, que la noche sin ti duele…" le parecía demasiado "futbolera": "Me parecía una parte muy futbolera, como el Waka Waka. Está guapo, pero no era el tipo de tema que quería hacer y no me pegaba. No me terminaba de convencer".

Bizarrap lo convenció: "Al final lo dejamos porque Bizarrap me dijo que era la mejor parte. Es que es muy exigente y no le vale cualquier cosa. Si hay algo que le encanta, va en la canción, pero si no le gusta, no tiene problema en decírtelo", explicó el canario en La Resistencia.

Y gracias al empeño del argentino se ha podido corear a gritos: "Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente las poses y todos los gemidos que ya no quiero nada que no sea contigo...".

4. El anuncio, en Burger King

El productor es un referente de originalidad a la hora de anunciar lanzamientos y esta colaboración fue especialmente insólita. En colaboración con Burger King publicó un vídeo en sus redes sociales en el que vestido de empleado de la conocida hamburguesería despachaba menús en un Auto King. Los clientes pedían varios Menús Bizarrap, que se acompañaban de un muñequito del DJ que reproducía la canción.

Cuando recogían el menú era el propio DJ el que se lo entregaba para sorpresa de todos.

5. Su versión en tango

En noviembre de 2023, la ciudad de Sevilla acogió la gala de entrega de los Grammy Latino y una de las actuaciones más aplaudidas de la noche fue la de la estrella de la música argentina, Bizarrap.

Sobre el escenario, además de versionar sus sesiones con Milo J y Shakira, decidió presentar una versión en tango de "Quédate", que no cantó Quevedo. Esa noche, además, la canción recibió el Grammy Latino como Mejor Canción Urbana.

6. Quevedo aborrece la canción

El hit publicado en el mes de julio no dejó de escucharse en todos los lados en esos meses de 2022 y Quevedo se convirtió en uno de los artistas latinos más seguidos. A pesar de todo, el protagonista llegó a reconocer a Pablo Motos que aborrecía la canción. “La tengo bastante aborrecida. Es un temazo, le tengo mucho cariño… pero yo llevo escuchando el tema desde cuatro meses antes de que saliera. Y después de todo lo que ha pasado, he acabado aborreciendo el tema… aunque le tengo cariño”.

A pesar de que "Quédate" no sea su debilidad, es una de las canciones imprescindibles allá donde va y con ella cierra los conciertos de su Buenas Noches Tour.

7. No, no es la sesión más escuchada de Bizarrap

Aunque fue número uno en todas las plataformas, un fenómeno viral y la canción del verano en 2002, lo cierto es que la Sesión 52, con 718 millones de visualizaciones en YouTube, no es la canción más reproducida de Bizarrap.

La Sesión #53, la de Shakira, lanzada seis meses después, con 816 millones de reproducciones, la desplazó a la segunda posición.