Dónde aparcar cerca del estadio Metropolitano para el concierto de Bruno Mars
El concierto de Bruno Mars en el Metropolitano atraerá a miles de fans del hawaiano dispuestos a disfrutar de hits como When I Was Your Man, Locked out of Heaven o Grenade, por lo que aquí contamos dónde aparcar cerca del estadio.
Concierto de Bruno Mars en Madrid hoy viernes: horario, cómo llegar al Metropolitano, mapa de accesos y setlist
Bruno Mars estrena su esperado cuarto álbum de estudio 'The Romantic
Bruno Mars está de gira con The Romantic Tour tras años sin subirse a los escenarios y aterriza en España para dar dos conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid este mes de julio los días 10 y 11.
Una oportunidad que miles de fans del hawaiano no quieren desperdiciar y así disfrutar en directo de su cuarto álbum de estudio, por lo que aquí dejamos unos cuantos consejos para aparcar cerca del estadio Metropolitano.
Parkings del estadio Metropolitano
El propio estadio Metropolitano cuenta con varios parkings para que quienes se desplacen en vehículo privado puedan estacionar su vehículo durante los conciertos de de Bruno Mars durante los días 10 y 11 de julio. Eso sí, es recomendable reservar la plaza con anterioridad a través de Ticketmaster.
Estos son los precios de los parkings del Metropolitano:
- Parking Oeste - Plaza Coche 18,00 €
- Parking Oeste - Plaza Moto 11,50 €
- Parking Sur A - Plaza Coche 18,00 €
- Parking Sur A - Plaza Moto 11,50 €
- Parking Sur B - Plaza Coche 18,00 €
- Parking Sur B - Plaza Moto 11,50 €
Aparcar cerca del estadio Metropolitano
Una de las alternativas preferidas para aparcar gratis cerca del Metropolitano es hacerlo en Coslada, municipio que no forma parte de Madrid y conectado con estadio a través del Metro, dejar el coche en Ascao o Pueblo Nuevo y llegar hasta el estadio en la línea 7 de Metro, o estacionar en Las Rosas o Canillejas y acercarse caminando al recinto o a través de las líneas 2 y 5 de Metro.
También se puede intentar estacionar en algunas de las calles aledañas al estadio. En tal caso, durante el concierto del viernes 10 de julio hay que fijarse en si se trata de la zona de estacionamiento azul o verde, que rige hasta las 21:00 horas, mientras que el sábado 11 de julio solo está vigente hasta las 15:00 horas.