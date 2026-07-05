Quién actúa en el Orgullo de Madrid hoy domingo: artistas, horarios y programación del MADO 2026
El MADO 2026 echa el cierre un año más, aunque las calles de la capital siguen siendo un hervidero de diversión a través de los diferentes conciertos que se celebran este domingo 5 de julio.
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Para muchos asistentes al MADO 2026, la jornada de clausura es una de las más especiales de la programación.
Un cierre en el que la música y la diversión siguen siendo la nota habitual en todos los conciertos que celebran como parte del cierre de la programación del Madrid Orgullo.
A continuación, repasamos el listado completo de actuaciones por ubicación, horario y artistas:
Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)
- 19:45 - Silvina Magari
- 20:10 - Alba Morena
- 20:40 - Melani
- 21:10 - Lara Taylor
- 21:40 - Siria Malo
- 21:50 - Lucia De la Puerta
- 22:30 - Ptazeta
- 23:00 - Cierre
Plaza de España
- 20:00 - Berkana
- 20:20 - Dany Mixtika
- 20:40 - Adelyne - Desfile De La Diversidad
- 21:00 - Ballet del orgullo
- 21:05 - Alex de La Croix
- 21:15 - Desfile Bruno Langarica
- 21:20 - GMadrid Danza, by Ricki Santos
- 21:30 - Desfile "Hombres con Falda" (con la música de Arilocksound)
- 21:40 - José Perea
- 21:45 - Samuel Mariño
- 22:00 - Desfile Duyos
- 22:10 - MEEK
- 22:30 - Desfile Maison Mesa
- 22:40 - Pasión Vega
- 22:50 - Desfile DMOCRACIA
- 23:00 - Estrella and The Dolls
- 23:15 - Jota Carajota
- 23:30 - Sé quién eres - The Quinquis, Atyat, Funambulista, Ku Minerva, Paradise Phantoms, Maxi Jeremies, Ocean Clusters, Dani J, Asha y Deivhook
- 23:50 - Despedida
- 00:00 - Cierre