5 de julio

Quién actúa en el Orgullo de Madrid hoy domingo: artistas, horarios y programación del MADO 2026

El MADO 2026 echa el cierre un año más, aunque las calles de la capital siguen siendo un hervidero de diversión a través de los diferentes conciertos que se celebran este domingo 5 de julio.

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Ptazeta en MADO 2023
Ptazeta en MADO 2023 | Ricardo Rubio / Europa Press

Europa FM

Madrid 05/07/2026 12:26

Para muchos asistentes al MADO 2026, la jornada de clausura es una de las más especiales de la programación.

Un cierre en el que la música y la diversión siguen siendo la nota habitual en todos los conciertos que celebran como parte del cierre de la programación del Madrid Orgullo.

A continuación, repasamos el listado completo de actuaciones por ubicación, horario y artistas:

Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)

  • 19:45 - Silvina Magari
  • 20:10 - Alba Morena
  • 20:40 - Melani
  • 21:10 - Lara Taylor
  • 21:40 - Siria Malo
  • 21:50 - Lucia De la Puerta
  • 22:30 - Ptazeta
  • 23:00 - Cierre

Plaza de España

  • 20:00 - Berkana
  • 20:20 - Dany Mixtika
  • 20:40 - Adelyne - Desfile De La Diversidad
  • 21:00 - Ballet del orgullo
  • 21:05 - Alex de La Croix
  • 21:15 - Desfile Bruno Langarica
  • 21:20 - GMadrid Danza, by Ricki Santos
  • 21:30 - Desfile "Hombres con Falda" (con la música de Arilocksound)
  • 21:40 - José Perea
  • 21:45 - Samuel Mariño
  • 22:00 - Desfile Duyos
  • 22:10 - MEEK
  • 22:30 - Desfile Maison Mesa
  • 22:40 - Pasión Vega
  • 22:50 - Desfile DMOCRACIA
  • 23:00 - Estrella and The Dolls
  • 23:15 - Jota Carajota
  • 23:30 - Sé quién eres - The Quinquis, Atyat, Funambulista, Ku Minerva, Paradise Phantoms, Maxi Jeremies, Ocean Clusters, Dani J, Asha y Deivhook
  • 23:50 - Despedida
  • 00:00 - Cierre