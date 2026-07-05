Quién actúa en el Orgullo de Madrid hoy domingo: artistas, horarios y programación del MADO 2026

Para muchos asistentes al MADO 2026, la jornada de clausura es una de las más especiales de la programación.

Un cierre en el que la música y la diversión siguen siendo la nota habitual en todos los conciertos que celebran como parte del cierre de la programación del Madrid Orgullo.

A continuación, repasamos el listado completo de actuaciones por ubicación, horario y artistas:

Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)

19:45 - Silvina Magari

20:10 - Alba Morena

20:40 - Melani

21:10 - Lara Taylor

21:40 - Siria Malo

21:50 - Lucia De la Puerta

22:30 - Ptazeta

23:00 - Cierre

Plaza de España