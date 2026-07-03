Dónde aparcar para ver el Festival Río Babel en Rivas Vaciamadrid

Katy Perry, Amaia, The Offspring, La M.O.D.A. o Chambao son algunos de los nombres por los que miles de fans de estos artistas se desplazan hasta los alrededores del Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid para disfrutar del Festival Río Babel.

Un cartel en el que disfrutar de algunos de los tótems de la música, con una gran variedad de estilos que lo convierten en ideal a la hora de, también, descubrir nuevos grupos con los que deslumbrarse.

Por ello, desde la organización han indicado cuáles son las mejores zonas para aparcar en las inmediaciones del Auditorio Miguel Ríos.

Como se observa en la imagen, los aparcamientos del propio recinto son de categoría premium, por lo que no están accesibles a todo el público.

Muy cerca se encuentran las zonas de la Avenida de los Profesionales de la Sanidad Pública o la calle Salvador Allende, disponible para cualquier vehículo.

Un poco más alejado, a la altura de la estación de Metro de Rivas Futura (a unos 800 metros de distancia), se encuentra el aparcamiento de la calle Marie Curie, o los disponibles en las calles aledañas.