¿Quién es Carolina? Las teorías sobre la protagonista de la canción de M Clan

"Carolina, trátame bien. No te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien o al final te tendré que comer".

Es el pegadizo estribillo de Carolina, la canción más célebre de la banda murciana M Clan, una composición imprescindible en sus conciertos desde que la publicaron en 2002 —aunque su repertorio incluye otros éxitos como Llamando a la tierra, Miedo o Quédate a dormir—.

La canción tiene una protagonista, Carolina, que le da título, y sobre la que se han vertido todo tipos de teorías acerca de su identidad o de lo que simboliza.

¿Qué dice cada una de ellas? ¿Quién es Carolina o qué representa Carolina?

Teoria 1: un adulto y una menor

“La dulce niña Carolina, no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que pienso yo…”.

El inicio de la canción no deja lugar a dudas: la protagonista es una niña de la que el autor se ha enamorado.

La polémica ha rodeado a la letra de este tema, que años después fue acusada de incitar a la pederastia y a la violencia —"al final te tendré que comer"—. Sus autores reconocieron en un momento dado que, efectivamente, se trataba de un tema que contaba la relación con una menor. “Al fin y al cabo es una ficción, como tantas y tantas que hay en la música y en el arte. Es una canción blanca, que refleja un poco, entre comillas, ese símbolo de Lolita, que tantas veces se ha utilizado. Es una canción de tres minutos, no es ninguna declaración de principios. Es una canción más y ya está”, defendía Ricardo Ruiperez en una entrevista con el diario Atlántico.

Carlos Tarque, vocalista del grupo, hizo una defensa similar en una entrevista con Vox Pópuli: “Cuando tuve el aluvión de críticas por Carolina me pareció alucinante la cantidad de veces que tuve que explicar que era una ficción, una historia con personajes. Lo que cuento es que ella presiona al rockero para tener sexo. No podemos convertir el arte en una espacio aséptico”.

Teoría 2: Carolina es cocaína

“La reina de las medicinas, que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final”.

Son los versos que forzaron el nacimiento de una teoría que se extendió como la pólvora entre sus fans: Carolina no es una mujer, es la cocaína, y era habitual que en los conciertos, los asistentes sustituyeran Carolina por cocaína al cantarla.

El propio Carlos Tarque, vocalista del grupo, se encargó de desmentir esta creencia en una entrevista a la revista ICON: “La gente piensa que va sobre la cocaína porque la letra dice ‘la reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal’. Pero eso no lo decimos por la cocaína, sino porque la niña es la que se droga y es la reina de las medicinas… Algo que ahora ya no se puede ni decir porque te llevan al talego. Esto fue hace 18 años y todavía se podía hacer un poco de ficción. Nosotros venimos de la escuela de Lou Reed, de los travelos… Es todo alucinante ahora: si cantas sobre una niña que es menor y se droga te llevan a la cárcel”.

Teoría 3: Un amor de adolescencia

Desmentida por los propios autores la idea de que el nombre de la mujer protagonista del tema fuese una forma metafórica de referirse a una droga y quizás aturullados por la polémica que la letra originó años después, los miembros de M Clan terminaron cambiando su versión a una vivencia de sus años de juventud.

“Carolina es el sueño húmedo de mi adolescencia absurda y precoz”, defendió Tarque en una entrevista a Uppers después de años de tener que justificar la letra de la canción que les llevó a la fama.

“El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor”. Pero, para bien o para mal, Carolina nunca ha abandonado a M Clan.