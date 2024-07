Quién es Ingrid Andress, cantante viral por desafinar el himno de EE. UU.: nominaciones a los Grammy y su vínculo con Charlie XCX

Hay veces que los artistas saltan a la palestra por sus desastrosas actuaciones. Así ocurrió con Anuel AA en La Velada del Año 4 de Ibai Llanos, y también ha pasado con Ingrid Andress, la cantante que se ha hecho viral por su interpretación del himno nacional en el Home Run Derby 2024.

La artista fue la seleccionada para cantar el himno de Estados Unidos en la previa del evento deportivo, pero no tardó en circular el vídeo de la actuación a causa de la voz estridente y desafinada de la cantante.

Tanto es así que la propia cantante se ha disculpado, explicando que "estaba borracha" y que esa actuación no la representa. Pero, ¿quién es Ingrid Andress?

Aunque en España es más desconocida, en Estados Unidos lleva triunfando unos años. Se trata de una joven nacida en 1991 en Nashville que enfoca su música a su faceta como cantautora de música country estadounidense.

Fue en 2019 cuando alcanzó el puesto 30 en el Billboard Hot 100 con su éxito More Hearts Than Mine. Desde ese momento, ha lanzado canciones que han llegado a ser muy afamadas como The Stranger y Wishful Drinking.

Letras con Charli XCX

Ingrid Andress ha lanzado dos álbumes, Lady Like en 2020 y Good Person en 2022. Pero, además, la artista ha escrito distintas canciones con la cantante Charli XCX, entre las que destaca Boys.

La cantante ha recibido un total de cuatro nominaciones a los Grammy: en 2021 estuvo nominada a Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción Country por More Hearts Than Mine y Mejor Álbum Country por Lady Like. En 2023, la artista pudo optar a Mejor Interpretación Country de Dúo/Grupo por Wishful Drinking.