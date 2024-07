"Estaba borracha": la desastrosa interpretación de Ingrid Andress del himno de EE. UU. en la MLB

Durante la previa del Home Run Derby de la MLB celebrado este martes, la cantante de música country Ingrid Andress interpretó el himno de Estados Unidos con una voz desafinada y estridente.

Al igual que ocurrió con Anuel AA en La Velada del Año 4, las críticas no tardaron en llegar desde las redes sociales.

La sorpresa del público fue mayúscula, ya que la estadounidense ha estado cuatro veces nominada a los Premios Grammy. Una actuación de esas características no era propia de ella.

Su participación fue considerada "la peor interpretación del himno de Estados Unidos", la cual se vivió con incomodidad en el campo.

La respuesta de Ingrid Andress

Este martes, la cantante se ha pronunciado sobre lo ocurrido para aclarar la situación y disculparse por su interpretación del himno de su país. Lo ha hecho con una publicación en Instagram y X (antes Twitter), donde se puede leer el siguiente mensaje en inglés.

"No voy a mentirles, estaba borracha anoche. Hoy me voy a internar para recibir la ayuda que necesito. Esa no era yo. Pido disculpas a la MLB, a todos los fans y a este país que tanto amo por esa interpretación. Ya os contaré cómo va la rehabilitación, he oído que es muy divertida", ha dicho Ingrid Andress.