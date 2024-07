Anuel AA vuelve a atacar a Ibai tras su actuación en La Velada: "Voy contigo Pescabicho"

Anuel AA es uno de los cantantes más polémicos del momento, pues tras su aparición en La Velada del año 4 todo el mundo comenta su actuación.

Ibai, el streamer encargado de realizar el evento, fue quien durante el directo comento que el cantante llegaba tarde y que se les estaba complicando la situación con el puertorriqueño.

Es habitual que los espectáculos de Ibai cuenten con artistas de categoría a la altura de sus proyectos, algo que se esperaba que consiguiera Anuel AA, pero según muchos espectadores este no estuvo a la altura.

Tras la revuelta en redes sociales por la dudosa actuación del artista, este realizó un directo en el que culpaba al creador del evento, en el que le culpaba a él y a su organización de su criticada actuación.

Aunque Ibai no se manifestó, sí que lo han hecho varios compañeros del youtuber, que han catalogado al intérprete como poco profesional.

“Este pavo ha tenido la cara de decir que la culpa era del evento, de Ibai, que le ha saboteado la actuación. Mira, amigo, si no te ha salido como querías porque has llegado tarde, no es culpa de nadie más que tuya. Hay un motivo en el cual hay que ser profesional en la vida y es para hacer un buen trabajo”, es lo que ha comentado Luzu el compañero de Ibai, creador de contenido también y quien fue uno de los presentadores del evento del año.

Pero parece que el cantante latino busca una respuesta del español y lo ha vuelto a intentar, esta vez en una historia de Instagram en la que escribe: “Voy contigo Ibai Llanos PESCABICHO”, un texto que claramente muestra que el artista no estaría contento, de como supuestamente le habrían tratado a él y a su actuación.

Esta no es la primera vez que Anuel AA intimida a algún celebritiepor sus redes sociales, y es que ya es habitual que el puertorriqueño tenga encontronazos por internet. Ya lo hizo con Arcángel, con la madre de su última hija, o incluso con Feid, la nueva pareja de Karol G, entre muchos otros artistas.

Las respuestas de los usuarios

Pero a pesar de que Ibai no ha contestado, si lo han hecho los usuarios de las redes sociales, los que han bromeado acerca de la ‘amenaza’ del cantante en Instagram.

“¿Le hará una tiradera con autotune de Mickey mouse?”, “La vida me trata como si yo hubiera llevado a Anuel AA a La Velada”, "Nadie ha querido sabotearte nada,vives en una nube. Tenías dos shows en una tarde, llegaste 2 horas tarde al primero y por ende también tarde al segundo. En vez de pedir perdón por la vergüenza que diste ayer, sales a decir tonterías", son algunos de los posts que los usuarios han compartido en X.

Celebrando con los Campeones de Europa

Otros comentan la tranquilidad con la que el youtuber bilbaíno habría afrontado el ataque, de hecho algunos tweets comentan que mientras el artista está enfadado, el creador sigue tranquilamente con su vida. Al cual se le pudo ver ayer mismo en la celebración de la selección española por ser Campeones de Europa.

Los jugadores estuvieron bromeando con su salida al escenario y es que parecía que el streamer llegaba un poco tarde, ocasión que no puedo desaprovechar el jugador Fabián Ruiz, quien comentaba: “Está haciendo un Anuel”

Además de celebrar la copa con los jugadores, el youtuber pudo grabar un video con uno de los jugadores más virales del torneo, Marc Cucurella, en el que Ibai anuncia que será uno de los próximos boxeadores de La Velada del Año 5.

No sabemos si será real o será producto de la emoción del momento, pero lo que sí sabemos es que el año que viene volverá a realizarse el evento que tanta polémica ha movido esta temporada.