Quién es Roselyn Sánchez, la actriz puertorriqueña presentadora de los Latin Grammy 2023

El cantante colombiano Sebastián Yatra, la actriz y cantante mexicana Danna Paola, la actriz sevillana Paz Vega y la presentadora, actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los maestros de ceremonias en la gala de los Latin Grammy que se celebra este jueves.

Yatra, Danna Paola y Vega no necesitan presentación; son estrellas en nuestro país. Pero de la cuarta artista que ejercerá de anfitriona en la gran noche de la música latina poco sabemos en España. Aunque no es un rostro del todo desconocido porque ha sido protagonista de algunas series de éxito, ni tampoco es una debutante en la tarea que tiene encomendada en Sevilla, pues ya se encargó de ejercer de anfitriona en la ceremonia de los Latin Grammy en los años 2015, 2016, 2017, 2019 y 2021.

"Agradecida es poco!!! Qué lindo la vamos a pasar Nov 16 en Sevilla celebrando la noche más importante de la música latina! GRACIAS INFINITAS una vez más a @latingrammys & @univision por la invitación!”, expresaba con entusiasmo cuando se anunció su participación en la gala.

Y otro apunte importante: además de entregar, ella también ha estado al otro lado cuando en 2003 el primer sencillo de su disco Borinqueña, Amor, amor, fue nominado en la categoría de Mejor video musical.

[[H3:Actriz, presentadora de televisión, productora…]]

Aunque aquel primer trabajo musical tuvo cierto éxito, ha sido realmente su faceta como actriz la que le ha dado proyección internacional.

Además de haber participado en más de veinte películas, entre ellas en Una pareja explosiva 2, protagonizada por Jackie Chan, yPapá por sorpresa junto a Dwayne Johnson, el actor conocido como La Roca, fueron sus papeles en dos series los que le dieron fama.

Roselyn interpretó a Elena Delgado en la cuarta y quinta temporada de la serie de la CBS Sin rastro, emitida en Antena 3. Años más tarde, en 2013, se convirtió en una de las protagonistas de la comedia Criadas y malvadas, también emitida en España.

A sus 50 años, la puertorriqueña puede presumir de haber hecho casi de todo profesionalmente hablando, además de cantar e interpretar, presenta, modela, produce y baila... Ese ha sido uno de sus últimos trabajos: mostrar su talento para la danza en el talent show Mira quién baila de Univisión.

"Bailo desde los cuatro años, por eso bailar es lo que me resulta orgánico. Es como una prolongación de lo que soy. Cantar es algo que, si hubiera tenido el privilegio de ser como Celine Dion o una de esas increíbles voces únicas, sin duda estaría recorriendo el mundo y cantando. Creo que hay algo realmente increíble en poder tocar los sentimientos de las personas a través de la música. Pero actuar es lo que más he estudiado. Es mi vocación. Me ha permitido un estilo de vida increíble y lo disfruto muchísimo, de verdad”, explicaba en una entrevista.

La Roselyn más personal

Fue en Puerto Rico, cuando apenas tenía 20 años y acababa de terminar sus estudios de interpretación en Nueva York, donde debutó en televisión como bailarina y copresentadora del programa Qué Vacilón. Después llegarían los títulos en certámenes de belleza y sus trabajos como modelo.

Con 21 años abandonó su tierra para trabajar en Estados Unidos. Actualmente reside en Los Angeles junto a su marido, el también actor Eric Winter, con quien se casó hace quince años y con el que tiene dos hijos, Sebella y Dylan Gabriel. Anteriormente estuvo casada con el actor británico Gary Stretch, del que se separó en 1998.

“Mis hijos y mi familia son lo más importante, mi felicidad plena. Trabajar y dedicarme a lo que me gusta: los escenarios, la pantalla grande y chica. Me la paso creando en todo momento. La creatividad me da mucha alegría”, aseguraba la actriz cuando le preguntaban por su felicidad en People.

Solo parece faltarle una cosa para disfrutar de esa plenitud porque sigue echando de menos Puerto Rico, porque allí viven sus padres y el resto de su familia: “Han pasado casi 30 años desde que me fui. Están envejeciendo. Cada vez que los veo, envejecen más y más. Cuando vuelvo, pienso: ‘Me he perdido muchas cosas”.

El amor por sus orígenes le impulsó a crear, junto a un grupo de artistas, Voices for Puerto Rico, una iniciativa que surgió para ayudar a los damnificados del huracán María en la puertorriqueña Isla del Encanto en septiembre de 2017.