Quién es Sara Ramos, la hermana de Blanca Paloma que ya fue eurovisiva hace 20 años

"Enhorabuena, Blanquita mía. ¡Qué emoción y qué alegría! Estamos todos supercontentos y yo, personalmente, estoy muy orgullosa de ti. Eres una gran artista y me has demostrado tanto en esta trayectoria... Te quiero mucho. La familia y yo te mandamos toda esa energía positiva para la gran final". Con este bonito mensaje irrumpía en escena la hermana de Blanca Paloma, Sara Ramos.

Con bonitos mensajes y emotivas apariciones hemos ido descubriendo la influencia que la familia tiene para la representante de Eurovisión 2023. Su abuela, su gran inspiración; sus padres, su incondicional apoyo; y su hermana, su mayor cómplice. la relación entre las hermanas va más allá de la sangre, pues Sara también se dedica a la música y a cantar, y se dio a conocer mucho antes que Blanca en Eurojunior.

El sueño de Eurojunior 2003

Tras la felicitación pública a su hermana por clasificarse para la final del Benidorm Fest , no tardó en salir a la luz el pasado eurovisivo de Sara Ramos.

Sara Ramos sabe lo que es competir para llegar a Eurovisión. Ella lo hizo en 2003, con 11 años, cuando participó en Eurojunior para cumplir el sueño de ser la representante de España en el festival infantil europeo.

No lo hizo en solitario. La hermana de Blanca Paloma era una de las tres integrantes del grupo infantil Trébol —junto a Úrsula y María José— y su propuesta, la canción Navegando en internet, no consiguió la victoria. A pesar de ello, el tema sonó por todas partes y fue un hit entre el público más pequeño.

Muchos son los que aún pueden tararear su pegadizo estribillo: “Navegando por la red, navegando en Internet. Navegando yo, te encontré. Navegando por la red, navegando en Internet. Navegando yo, me enamoré”.

“A día de hoy aún me emociona. Toda esa experiencia, esas vivencias… Y que ya hace 20 años pero aún cuando lo recuerdo, pues eso, que no puedo evitar sentir toda esa emoción y alegría”, recordó la cantante sobre aquel momento.

Voz de soprano y de Disney

Tras aquel temprano éxito, Sara Ramos tuvo claro que su futuro era la música y continuó educando su voz y preparándose para subirse a los escenarios.

Intentó lanzar su carrera concursando en algunos talents shows y se presentó a los castings de Operación Triunfo y El Número 1, pero quedó a las puertas de entrar.

En 2013 consiguió uno de los premios más importantes de su carrera: fue proclamada ganadora del concurso KWC, el Karaoke World Championships, que se celebró en Finlandia y donde interpretó Time to say goodbye, de Andrea Bocelli, My heart is yours de Didrik Solli-Tangen y Hallelujah de Leonard Cohen.

En la actualidad, la hermana de Blanca Paloma, titulada en Arte Dramático, es soprano y, además de amenizar todo tipo de eventos, ha estudiado doblaje musical y ha puesto voz a dos famosos personajes de Disney: a Mérida, protagonista de Brave, cantando Hacia la luz del sol, y a Anna, una de las dos hermanas de Frozen, interpretando La puerta hacia el amor.

La voz de las bodas… y de la suya

La privilegiada voz de la cantante convierte cada una de sus actuaciones en un momento mágico y es reclamada para amenizar eventos oficiales, fiestas o bodas.

Y una de las bodas más importantes en las que participó fue la suya. Sara se casó en mayo de 2021 con Cristian, cantante también, y la celebración fue una exhibición del talento musical de la artista. Una de las canciones más especiales ese día fue Shalow, el tema central de la película Ha nacido una estrella, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper y que cantó junto a su marido.

“Tiene una voz espectacular. Lo considero un don”, reconoce Blanca Paloma. “Es una gran maestra para mí porque desde muy pequeña ha estado expuesta al foco mediático y la industria musical”, asegura sobre su hermana pequeña.