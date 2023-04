Quién es José Pablo Polo, el compositor de la canción de Blanca Paloma en Eurovisión 2023

Blanca Paloma ha despegado sus alas y se ha recorrido varios países vecinos como Israel, Reino Unido o Portugal para demostrar de lo que es capaz de cara a la gran final de Eurovisión del próximo 13 de mayo. Parece que la estrategia ha sido muy positiva porque es una de las representantes con más posibilidades de llevarse el micrófono de cristal.

Actualmente, aparece como la cuarta, solo por detrás de Suecia, Finlandia y Ucrania.

Sin embargo, más allá del innegable talento de Blanca Paloma hay una figura que ha hecho posible todo esto. Se trata de José Pablo Polo, el compositor y productor de EAEA, quien ha acompañado a la alicantina durante casi dos años.

José Pablo Polo y Blanca Paloma // Gtres

Quién es José Pablo Polo

José Pablo Polo es un compositor, improvisador, productor y guitarrista nacido en Madrid en 1984. Sus habilidades musicales le han llevado por todo el mundo y ha tocado en algunos de los festivales más conocidos de la actualidad como el IX Festival Nei Suoni de Luoghi (Italia, Croacia, Serbia, Bosnia, Albania) o el VII Festival Lent (Eslovenia).

Sin embargo, también ha interpretado muchas de sus obras en España: LVII Festival Internacional de Música de Granada, II Festival Internacional de Música de Lleida, XXXI Festival Internacional de Música de Segovia, XXXI Encontre de Compositors, XVIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, entre muchos otros.

Es el director de la Orquesta de Guitarras Django Reinhardt de la Fundación Música Maestro y profesor de guitarra en el Centro Musical Grappelli (Madrid).

José Pablo ha sido premiado por su trabajo en varias ocasiones, como el Festival Internacional de Guitarra de Zarautz (2002), Concurso de Composición Carmelo Bernaola (2009) y recientemente fue nominado a los Premios Max (2023).

Cómo se conocieron José Pablo Polo y Blanca Paloma

Blanca Paloma y José Pablo llevan casi dos años trabajando juntos. Tal y como reveló él en una entrevista con Levante EMV, se conocieron mientras él preparaba una obra de teatro: "Cuando la conocí estaba componiendo la música para la obra de danza Acciones sencillas e hice un casting para elegir a tres cantantes con nociones de percusión. Una de ellas fue Blanca Paloma. A raíz de este espectáculo, me propuso que fuera el productor y el director creativo de su proyecto en solitario. Llevamos año y medio trabajando justos", reveló.

De hecho, Secreto de agua, el tema con el que ella se presentó al Benidorm Fest en 2022 también lleva el sello de este compositor. Él mismo aclaró que han escrito juntos varios singles que a día de hoy todavía no se han estrenado.

Qué espera José Pablo Polo de Eurovisión 2023

En la citada entrevista, el madrileño reconoció que durante este certamen estaban muy nerviosos con la puesta en escena porque todo debía salir de una forma concreta. José se dio cuenta de que tenían muchas posibilidades después de ver el ensayo con la prensa: "A partir de ese pase pudimos respirar, yo terminé llorando. Hasta que las cosas no las recibe un público no existe".

También señaló que EAEA es una canción "para directo": "La canción por sí sola se sostiene pero siempre tiene espacio para otros elementos. para hacerla más grande".

Después del triunfo en Benidorm, el siguiente paso es Liverpool y allí también viajará José Pablo. Desveló que no tienen pensado introducir muchos cambios de cara a Eurovisión, solamente "cositas en la parte de efectos musicales". "Vamos a darle brilli brilli a ciertas cosas porque es Eurovisión. Pero la puesta en escena y la canción va a estar fundamentada en lo que vimos en Benidorm Fest", apuntó.

¿Piensa el compositor de EAEA que tienen posibilidades de ganar? Evidentemente sí, tal y como dejó ver: "Es una canción única, no hay ninguna igual. Desde el segundo uno hasta el final, sabes que esta es la canción de España y eso en Eurovisión es fundamental. Desde Remedios Amaya y Azúcar Moreno, que quedaron quintas, no hemos vuelto a llevar flamenco. Creo que hemos conseguido una propuesta que no tiene ningún cliché de nuestra cultura, porque no es extremadamente flamenca, va por bulerías y tiene palmas. Pero la voz de Blanca tiene música árabe y música del Mediterráneo".

El camino de José Pablo Polo y Blanca Paloma hasta Eurovisión

Desde la victoria en el Benidorm Fest hasta la celebración de Eurovisión, Blanca Paloma y José Pablo Polo no han dejado de trabajar. La alicantina ha actuado en varias preparties y en algunas ha contado con el acompañamiento a la guitarra de su compositor.

En el concierto improvisado que dieron en las calles de Madrid, sorprendieron a los que se habían quedado sin entrada e interpretaron la canción con una versión acústica.

Incluso en la segunda preparty en Madrid, optaron por un formato similar y se subieron los dos solos al escenario con el único acompañamiento de la guitarra.

La labor de José Pablo Polo ha sido fundamental en la carrera de Blanca Paloma y su ascenso hasta llegar a Eurovisión. ¿Le dará la misma suerte para llevarse el micrófono de cristal? Habrá que esperar unas semanas más.