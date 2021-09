Quién es Tokischa, la polémica trapera dominicana con la que Rosalía colabora en 'Linda'

Te interesa Las imágenes de Rosalía y Rauw Alejandro que disparan los rumores de una posible relación

Ya puedes escuchar Linda, la nueva colaboración de Rosalía y la trapera Tokischa.

El vídeo de la canción se ha publicado este miércoles 1 de septiembre, pero las imágenes de la colaboración llevaban tiempo circulando por sus redes sociales. Se oficializó el fin de semana cuando una y otra compartieron el teaser de la colaboración en Instagram.

Ahora ya se puede ver el resultado del trabajo, que llevaban cebando desde hacía días.

El 24 de agosto compartieron las fotos del buen rollo que hubo entre ambas durante el rodaje del videoclip de Linda.

¿Quién es Tokischa?

Tokischa es Tokischa Altagracia Peralta, una trapera dominicana que se ha convertido en todo un fenómeno en su país.

Aunque mucha gente la conoce por su apodo, María Juana, debido a que antes fumaba mucho, su nombre completo es Tokischa Altagracia Peralta. Nació en 1996 en Los Frailes, Santo Domingo, e igual que Rosalía se convirtió en un fenómeno en España, Tokischa llegó a lo más alto en República Dominicana.

Su gran éxito en YouTube es Tukuntazo, una colaboración con Haraca Kiko y El Cherry Scom que lanzó en marzo y ya acumula 15 millones de reproducciones.

Empezó su carrera en 2016. Primero como modelo para el fotógrafo Raymi Paulus y a partir de ahí salió su primer contrato con la industria musical. Debutó con el tema Pícala, un éxito en su país.

Sus letras controvertidas y su vídeo retirado de YouTube

Las letras y la estética de Tokischa ha estado siempre en el punto de mira. Catalogada de controvertida, se ha ganado el reconocimiento internacional y cuenta con fans como J Balvin, con quien grabó recientemente su tema Perra. El título de la canción lo dice todo.

Tokischa habla sin pelos en la lengua y no utiliza eufemismos ni metáforas para hablar de sexo. "Yo puedo ser dominatrix o sumisa, porque son cosas que somos todos", dijo recientemente en una entrevista con Playz de RTVE.

Además de sus videoclips, sus letras y sus declaraciones, sus publicaciones de Instagram son explícitos y muy sensuales.

Sus vídeos han sido fruto de polémicas, de hecho el vídeo de su canción Desacato escolar fue retirado de YouTube y denunciado por el Ministerio de Educación dominicano. Ahora ya se puede ver.

La artista defiende su libertad creativa. En una entrevista en Alofoke Radio Show confesó: "Siempre he sido muy cruda, me ha gustado decir las cosas como son y he tenido muchos problemas por eso desde niña".

Su cuenta en Only Fans

Además, Tokischa tiene cuenta de OnlyFans y su actividad en esta plataforma ha dado mucho de que hablar. Si ya en su cuenta de Instagram no se corta al subir fotografías subidas de tono, el contenidoes mucho más explícito en esta otra web. Ella se muestra sin censura.

Hace poco subió un post a Instagram para celebrar la decisión de OnlyFans de dar un paso atrás y cambiar de nuevo su política sobre contenido sexualmente explícito.

Defensa del colectivo LGTBIQ+

La trapera también ha dado la cara en defensa del colectivo LGTBI+, pues ha comunicado abiertamente su bisexualidad y esto le ha costado duras críticas en su país. Tokischa comentó en una entrevista para la revista Shangay los problemas que le había causado este tema en República Dominicana: "En los periódicos me han llegado a acusar de alabar en mis letras las drogas, la homosexualidad o el lesbianismo".

Además, también defiende el feminismo, solo hay que escuchar sus canciones para observar cómo alude al poder femenino y al derecho de la mujer de hacer lo que quiera. Ella muestra su cuerpo como un símbolo de libertad y baila y canta para sentirse empoderada.