OnlyFans da un paso atrás y anuncia un nuevo cambio en su política sobre contenido sexualmente explícito

Vuelven los cambios a OnlyFans. Sólo cinco días después de que la plataforma anunciase que el contenido sexualmente explícito sería prohibido a partir del 1 de octubre, la compañía ha dado un paso atrás en su política. Este miércoles han compartido un nuevo comunicado en Twitter para anunciar la suspensión de la nueva y polémica política.

Esto no significa que se haya cancelado, pero sí que la intención de OnlyFans es que el contenido sexualmente explícito pueda seguir subiéndose a la plataforma después del 30 de septiembre. Habrá que ver en qué forma.

"Gracias a todo el mundo por hacer que su voz se escuche", arranca el comunicado de la compañía. "Hemos recibido las garantías necesarias para apoyar a nuestra comunidad de creadores y hemos suspendido la política prevista para el 1 de octubre", dice el citado texto. "OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores".

El tuit llega como respuesta a la polémica generada por la decisión anterior, que puso en pie a miles de usuarios de OnlyFans, quienes denunciaron sentirse utilizados por la compañía y abandonados en lo que respectaba a seguir haciendo su trabajo.

La idea del polémico cambio era prohibir las publicaciones sexualmente explícitas a partir del 1 de octubre, pero seguir permitiendo los desnudos que no fuesen grabados en espacios públicos.

La presión de los bancos

El comunicado de OnlyFans ha llegado un día después de que el CEO de la empresa, Tim Stokely, haya respondido a los creadores enfadados en una entrevista con Financial Times.

"No tuvimos opción, la respuesta corta es que fueron los bancos", aseguró Stokely a dicha publicación.

El fundador contó que el Bank of New York Mellon, el Metro Bank y JPMorgan Chase rompieron las relaciones con OnlyFans para no dañar su imagen ni afectar a su reputación, por lo que la decisión de la empresa ha sido una respuesta a la presión de estas entidades.

"Compartiremos más detalles en los próximos días y apoyaremos y guiaremos activamente a nuestros creadores a través de este cambio en las directrices de contenido. OnlyFans sigue comprometida con los más altos niveles de seguridad y moderación de contenidos de cualquier plataforma social. Todos los creadores son verificados antes de poder subir cualquier contenido a OnlyFans y todo el contenido subido es revisado por sistemas automatizados y moderadores humanos", dijo Stokely.

La respuesta de los creadores de contenido

La decisión que tome OnlyFans respecto a su política, sea cual sea, afectará a sus más de 130 millones de usuarios. Dentro de ellos hay un enorme grupo que se alzó contra la decisión de la decisión y acusó a OnlyFans de dejarles en la estacada.

"OnlyFans ha llegado donde está gracias a nuestro contenido sexual y ahora nos echan a patadas", denunció el actor porno Dani Robles, que empezó a subir contenido sexual en 2014 y par el que la clave de su éxito ha sido enseñar. "Mientras menos censura haya en tu contenido, más gustará y dará mayor beneficio", aseguró en una entrevista con Hipertextual.

Según contó, OnlyFans le dio "48 horas para justificar una serie de post que según ellos no cumplían los requisitos". "Por suerte pude solucionarlo a tiempo pero muchas cuentas fueron bloqueadas y sancionadas", dijo Robles, para el que ese movimiento fue un aviso de lo que iba a pasar con la compañía.

El futuro vuelve a ser incierto y ahora toca esperar para saber en qué se traduce la suspensión de su política.