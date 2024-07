Quién es Valerie, la misteriosa mujer detrás de la popular canción de Amy Winehouse

Glee, Operación Triunfo... son muchos los programas y series que han incluido versiones de Valerie, la popular canción que Amy Winehouse lanzó en 2007 como parte de su disco Back to black.

La artista británica, fallecida en 2011 por una sobredosis de alcohol, ya había lanzado un álbum antes, aunque fue este el que la convirtió en estrella por exitazos como Rehab o You know that I'm not good.

En ella, la cantante recuerda el pasado conflictivo de Valerie, dando a entender que ha tenido problemas legales y la echa de menos. Se trata de un canto a la nostalgia por una persona que ya no está en su vida y le gustaría que regresara, como se puede apreciar en la frase '¿Por qué no vienes aquí, Valerie?'.

Sin embargo, pocas personas conocen la historia real del single, ya que es una versión de una canción lanzada en 2006 por la banda británica de música indie The Zutons en su disco Tired of Hanging Around. Amy Winehouse no fue la artista que escribió la canción, simplemente grabó una versión a petición de su productor Mark Ronson.

No te pierdas aquí la canción original de Valerie.

Quién es Valerie de la canción de Amy Winehouse

La pregunta sigue en el aire: quién es Valerie, la mujer que inspiró a The Zutons para su canción.

Pues se trata de Valerie Star, una maquilladora y estilista que fue novia de Dave McCabe, el cantante de la banda. Se conocieron en un concierto en Florida, cuando ella se acercó a Dave a invitarle a tomar unas copas tras el show.

En una entrevista con Vice, Dave desveló como surgió la idea del tema: "Ella estaba en Estados Unidos y yo estaba en casa y fue como escribirle una postal". De hecho, los delitos a los que se refiere la canción son que casi fue a la cárcel por varias infracciones de tráfico.

Letra completa en castellano de 'Valerie' de Amy Winehouse

Bueno, a veces hago las cosas por mi mismo

Y miro a través del agua

Y pienso en todas las cosas que estás haciendo

Y en mi cabeza me hago la imagen

Desde que regresé a casa

Bueno, mi cuerpo ha sido un desastre

He extrañado tu cabello pelirrojo

Y la forma que te gusta vestir

¿Por qué no regresas?

Deja de jugar conmigo

¿Por qué no regresas Valerie?

Valerie

¿Has tenido que ir a la cárcel?

Pon tu casa a la venta ¿tienes un buen abogado?

Espero que no te brocees nada

Y también que encuentres al hombre que lo solucione todo

Vas de compras a todos lados

Cambiaste el color de tu cabello ¿estás muy ocupada?

Y si ya has tenido para pagar

Lo que esquivabas todo el tiempo ¿no estás mareada?

Desde que regresé a casa

Bueno, mi cuerpo ha sido un desastre

He extrañado tu cabello pelirrojo

Y la forma que te gusta vestir

