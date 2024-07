"El rascabicho ese": Anuel AA ataca a Ibai Llanos y la organización de La Velada tras el fiasco de su actuación

Ha sido la actuación más polémica de La Velada del Año, un escándalo musical que ha acaparado la conversación del fin de semana en las redes sociales, con permiso de la victoria de la Selección Española en la Eurocopa.

Además de combates, el evento estaba protagonizado por diferentes artistas. David Bisbal, Quevedo o Bizarrap fueron algunas de las estrellas encargadas de amenizar la Velada que proclamó vencedor a YoSoyPlex.

Anuel AA era el encargado de cerrar el show con una actuación musical que pusiese el broche de oro al evento, pero algo se torció para. El de Puerto Rico salió al escenario una hora y media tarde, un retraso que puso a Ibai Llanos de los nervios. "Estaba saliendo y se ha metido para dentro, esto es de coña", criticaba mientras su equipo le comentaba por el pinganillo que estaban intentando convencer al cantante para que saliera a actuar. "Me estoy volviendo loco", gritaba.

Una vez Anuel se decidió a salir, el show resultó un fiasco. La voz se escuchaba distorsionada, desafinada... Las críticas fueron realmente masivas, pero Anuel apunta a un supuesto sabotaje por parte del streamer y su equipo. "El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, que me sabotearon todo el concierto", decía este domingo durante un directo en su cuenta de Instagram.

"Me sabotearon el concierto"

"El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, que me sabotearon todo el concierto", dice antes de asegurar que la organización no dejó que Anuel tuviese su soporte personal en la actuación. "La porquería esa que me hicieron. No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz", asegura antes de justificar su retraso: "Dijeron que llegué dos horas tarde y no papi, tenía un concierto antes de eso y llegué cinco minutos tarde literal. Parece que se ofendieron",

El cantante incluso se atreve a dejar caer que sus problemas técnicos fueron provocados. "No dejaron que el Dj se conectara, y me iba a hacer las voces y la música. ¿Para qué me voy a trepar en una tarima para cantar una canción? Esa no es mi voz, ellos sabrán lo que hicieron en el sistema. Las voces y lo que salían en el televisor lo controlaban ellos, el rascabicho ese, él estaba haciendo chistes con mi nombre", ataca.