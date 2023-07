Quiénes son Antony and the Johnsons, el grupo original de Anohni Hegarty | Getty Images

CANTA Hope There's Someone

Antony and the Johnsons​ es un grupo de música neoyorkino, aunque con toda su carrera sita en Reino Unido, liderado por la cantautora y pianista Anohni Hegarty, que dota a sus melodías de una voz peculiar y reconocible.

Alfred García, uno de los cinco finalistas de Tu cara me suena 10, sorprendió eligiendo al grupo para imitarlo este viernes en la última gala del programa.

Su carrera nació con una formación de performance llamada Black Lips Performance Club, que más tarde se transformó en su banda, formada por Julia Kent (violonchelo), Todd Cohen (batería), Jeff Langston (bajo), Joan Wasser (violín, voz y percusión), Maxim Moston (violín) y Rob Moose (guitarra y violín).

Las canciones compuestas por Hegarty, que empezaron a ver la luz en la década de los 90, congregaron la admiración y el nacimiento de la colaboración con muchos artistas, como Dennis Hopper, Kate Bush, Franco Battiato o Laurie Anderson.

Su exitoso disco 'I Am a Bird Now'

El tema vio la luz en 2005 y pertenece al segundo álbum del grupo, I Am a Bird Now, que se convirtió en un gran éxito y abrió las puertas al público más amplio. Antony and the Johnsons llegó al número cinco en las listas británicas.

El disco incorporó la colaboración de artistas como Lou Reed, Boy George, Rufus Wainwright y Devendra Banhart y consiguió hacerse con el prestigioso premio Mercury,​ el premio anual de música al mejor álbum del Reino Unido o Irlanda.

Su canción Bird Gerhl fue parte de la banda sonora de la película V de Vendetta y Hope There’s Someone se convirtió en un himno sobre la soledad, en el que el vocalista habla del temor al vacío.

Antony & The Johnsons - Hope There's Someone (Later Archive)

La reaparición de Antony como ANOHNI

La cantante de la banda de los noventa volvió a la vida pública tras un largo parón en 2016 completamente renovada, con un nuevo nombre, Anohni, que inauguraba una era en la cantante en la que se presentaba libremente como mujer.

El nuevo disco de esta que acompañó la transformación de la artista fue Hopelessness, en español, desesperanza.

Su último álbum

ANOHNI, el vocalista de Antony and the Johnsons, lanzó un nuevo disco el pasado 7 de julio. My Back Was A Bridge For You To Cross es un álbum inspirado en las pioneras del movimiento LGTBIQ+, especialmente en la drag queen Marsha P. Johnson cuya presencia fue muy notable durante las protestas en Stonewall en los años 60. La cantante se inspiró ella para nombrar a su grupo, que se compone de su nombre anterior (Antony) y del apellido de Marsha (Johnson).

La cantante tuvo la oportunidad de conocerla una semana antes de que hallaran el cuerpo de la activista en el Río Hudson. Tres décadas más tarde el grupo se ha reunido de nuevo y se centra en reflejar aquellas actitudes discriminatorias que se vivieron y todavía se viven y que perpetúan el racismo y la transfobia.

Letra de 'Hope There's Someone'

Hope there's someone

Who'll take care of me

When I die, will I go?

Hope there's someone

Who'll set my heart free

Nice to hold, when I'm tired

There's a ghost on the horizon (there's a ghost, there's a ghost)

When I, go to bed

How can I fall asleep at night? (How can I? How can I? How can I?)

How will I rest my head?

Oh, I'm scared of the middle place

Between light and nowhere

I don't want to be the one

Left in there, left in there

There's a man on the horizon (there's a man, there's a man, there's a man)

Wish that I'd go to bed

If I fall to his feet tonight (if I fall, if I fall, if I fall)

Will I rest my head?

So here's hoping I will not drown

Or paralyze in light

And godsend I don't want to go

To the seal's watershed

Hope there's someone

Who'll take care of me

When I die, will I go?

Hope that someone

Will set my heart free

Nice to hold, when I'm tired