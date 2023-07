Cuáles han sido las mejores actuaciones de 'Tu cara me suena 10'

Tu cara me suenallega a su fin una vez más. La décima temporada de este concurso de Antena 3 celebra esta noche su gran final en la que Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Merche, Jadel y Alfred García se juegan convertirse en el vencedor y suceder a Agoney.

Durante estas 15 galas, hemos vivido momentos inolvidables con actuaciones e imitaciones brillantes. Bailes extremos, baladas, acrobacias, lágrimas, emoción... Cada una con su estilo propio, pero ha habido actuaciones que han enamorado a los espectadores del programa.

Hacemos un repaso de las mejores actuaciones de Tu cara me suena 10.

Andrea Guasch como Chanel

Tu cara me suena 10 arrancó con una de las mejores actuaciones jamás recordadas. Andrea se metió en la piel de Chanel e interpretó a la perfección su conocido baile de SloMo en Eurovisión.

Se llevó la mayor puntuación tanto del jurado como del público.

Jadel como Guns N' Roses

Jadel interpretó a Axl Rose en la segunda gala para cantar uno de los temas míticos de Guns N' Rosescomo es Welcome to the Jungle.

También consiguió la mayor puntuación posible.

Merche como Juanita Reina

La campeona de la tercera gala fue Merche, que imitó a Juanita Reina. La cantante interpretó Lola la Piconera y el público la valoró como la mejor de la noche.

Por su parte, el jurado la puso como segunda.

Andrea Guasch como Ángela Carrasco

Andrea se llevó su segunda victoria como Ángela Carrasco y su Quererte a ti. Al igual que en el caso anterior de Merche, fue segunda por el jurado y primera por el público.

Jadel como Luis Miguel

En la quinta gala, Jadel arrasó con su imitación de Luis Miguely su canción La incondicional.

El público le dio la mayor nota y el jurado lo puso en tercer lugar.

Miriam Rodríguez como Adele

Miriam logró su primera victoria en la sexta gala gracias a su actuación como Adele y su emotivo Easy on me. El jurado le concedió 11 puntos y el público los 12.

Andrea Guasch como Ariana Grande

En la séptima gala, Andrea Guasch invitó a Famous para cantar a dúoSave your tears de Ariana Grande y The Weeknd. Le dio mucha suerte porque se convirtió en la ganadora de la noche.

Terminó con 12 puntos del público y 11 del jurado.

Josie como Villano Antillano

Josie se alzó con su primera victoria gracias a su icónica imitación de Villano Antillano en la BZRP Music Sessions #51.

Hubo unanimidad entre el jurado y el público: se merecía los 12 puntos.

Merche como Mon Laferte

Merche cautivó el plató de Tu cara me suena con su actuación de Mon Laferte y la canción Tu falta de querer.

Quedó segunda para el jurado y primera para el público.

Alfred García como Michael Jackson

Alfred García se coronó en la novena gala con su brutal imitación de Michael Jacksony Billie Jean.

Se llevó los 12 puntos del jurado y el público.

Miriam Rodríguez como India Martínez

La protagonista de la décima gala fue Miriam Rodríguez que brilló con el estilo intimista y sencillo de India Martínezen la canción La gitana.

Ella también logró la máxima puntuación para jurado y público.

Andrea Guasch como Halsey

Con ropa blanca y mucha pintura, Andrea Guasch conquistó Tu cara me suena imitando a Halsey en Graveyard. También hubo unanimidad en que merecía ganar.

Miriam Rodríguez como Anastacia

Miriam recuperó el estilo dosmilero para interpretar One day in your life de Anastacia. El jurado le dio los 11 puntos y el público los 12.

Jadel como Duffy

Jadel se convirtió en el vencedor de la gala 14 con su imitación de Duffy y la canción Mercy.

12 puntos del jurado y el público.

Andrea Guasch como The Bangles

Andrea Guasch empezó el concurso con la actuación ganadora y llegó a la final de la misma forma. Se metió en la piel de Susanna Hoffs, la cantante de The Bangles, para interpretar Eternal flame.

El jurado le dio los 12 puntos y el público 11.

La décima temporada de este concurso ha tenido momentazos muy llamativos y actuaciones que se merecen entrar en la historia del concurso. ¿Cuál ha sido tu favorita de las 15 galas?